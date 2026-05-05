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Kursverlauf 05.05.2026 09:28:57

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart fester

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart fester

Das macht der LUS-DAX aktuell.

Am Dienstag tendiert der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA 0,77 Prozent höher bei 24 084,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 089,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 23 914,50 Einheiten.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 23 213,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.02.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 401,00 Punkten auf. Der LUS-DAX lag noch vor einem Jahr, am 05.05.2025, bei 23 339,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 1,96 Prozent zu Buche. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 509,50 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Scout24 (+ 2,73 Prozent auf 71,40 EUR), Rheinmetall (+ 1,24 Prozent auf 1 405,40 EUR), Commerzbank (+ 1,09 Prozent auf 34,39 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,00 Prozent auf 27,28 EUR) und Siemens Energy (+ 0,98 Prozent auf 178,54 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-5,35 Prozent auf 36,79 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,13 Prozent auf 46,18 EUR), Deutsche Börse (-0,69 Prozent auf 259,80 EUR), Daimler Truck (-0,45 Prozent auf 41,97 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,45 Prozent auf 47,71 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 324 972 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 192,510 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,07 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Scout24 69,65 0,51% Scout24
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