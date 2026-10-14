Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|LUS-DAX-Performance
|
14.10.2026 09:29:35
Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit Kursplus
Der LUS-DAX erhöht sich im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0,13 Prozent auf 25 340,00 Punkte.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 25 302,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 396,00 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 14.09.2026, wurde der LUS-DAX mit 25 505,00 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, stand der LUS-DAX bei 25 040,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, lag der LUS-DAX bei 24 286,00 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,15 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 26 616,00 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten markiert.
Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell MTU Aero Engines (+ 1,92 Prozent auf 355,80 EUR), Infineon (+ 1,61 Prozent auf 56,90 EUR), adidas (+ 1,60 Prozent auf 155,70 EUR), Vonovia SE (+ 1,54 Prozent auf 16,78 EUR) und HOCHTIEF (+ 1,45 Prozent auf 392,60 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Hannover Rück (-0,52 Prozent auf 268,00 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,50 Prozent auf 37,71 EUR), Zalando (-0,45 Prozent auf 24,27 EUR), RWE (-0,17 Prozent auf 59,14 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,11 Prozent auf 528,80 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 543 104 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 224,446 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,23 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,74 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
17:58
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
17:58
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
17:58
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
17:58
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX verbucht zum Ende des Mittwochshandels Gewinne (finanzen.at)
|
15:59
|Handel in Frankfurt: So steht der TecDAX aktuell (finanzen.at)
|
15:59
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
15:59
|Aufschläge in Frankfurt: DAX steigt (finanzen.at)
|
15:59
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|09.10.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|07.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|07.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|08.05.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|13.03.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|09.10.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|153,80
|0,79%
|Deutsche Telekom AG
|25,28
|-0,04%
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|38,29
|1,67%
|Hannover Rück
|267,40
|-0,45%
|Henkel KGaA Vz.
|77,10
|1,88%
|HOCHTIEF AG
|382,00
|-1,50%
|Infineon AG
|55,07
|-2,20%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|39,55
|-0,58%
|MTU Aero Engines AG
|356,10
|1,92%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|530,60
|0,23%
|RWE AG St.
|58,88
|-0,81%
|SAP SE
|197,12
|0,33%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|67,04
|-1,96%
|Vonovia SE
|16,53
|-0,42%
|Zalando
|23,83
|-2,38%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|25 270,00
|-0,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflation im Fokus: ATX schließt stabil -- DAX schlussendlich etwas höher -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt trat auf der Stelle. Der deutsche Leitindex verbuchte zur Wochenmitte kleine Gewinne. Der Dow bewegt sich moderat aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.