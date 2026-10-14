Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit Kursplus

Der LUS-DAX bleibt auch am Mittwochmorgen in der Gewinnzone.

Der LUS-DAX erhöht sich im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0,13 Prozent auf 25 340,00 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 25 302,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 396,00 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 14.09.2026, wurde der LUS-DAX mit 25 505,00 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, stand der LUS-DAX bei 25 040,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, lag der LUS-DAX bei 24 286,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,15 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 26 616,00 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten markiert.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell MTU Aero Engines (+ 1,92 Prozent auf 355,80 EUR), Infineon (+ 1,61 Prozent auf 56,90 EUR), adidas (+ 1,60 Prozent auf 155,70 EUR), Vonovia SE (+ 1,54 Prozent auf 16,78 EUR) und HOCHTIEF (+ 1,45 Prozent auf 392,60 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Hannover Rück (-0,52 Prozent auf 268,00 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,50 Prozent auf 37,71 EUR), Zalando (-0,45 Prozent auf 24,27 EUR), RWE (-0,17 Prozent auf 59,14 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,11 Prozent auf 528,80 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 543 104 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 224,446 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,23 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,74 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at