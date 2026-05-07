Gewinne in Frankfurt: MDAX am Mittag in Grün

Am Donnerstag gewinnt der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,23 Prozent auf 31 851,93 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 371,795 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,493 Prozent höher bei 31 936,10 Punkten, nach 31 779,41 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 32 130,49 Punkte, das Tagestief hingegen 31 845,40 Zähler.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der MDAX bereits um 3,62 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 07.04.2026, einen Stand von 28 733,46 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, bei 31 662,83 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.05.2025, wurde der MDAX mit 29 171,57 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 2,82 Prozent. Bei 32 383,56 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26 803,25 Punkten.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit DEUTZ (+ 6,89 Prozent auf 11,33 EUR), Jungheinrich (+ 6,11 Prozent auf 27,42 EUR), Lufthansa (+ 3,53 Prozent auf 8,51 EUR), Fraport (+ 2,90 Prozent auf 72,70 EUR) und KION GROUP (+ 2,50 Prozent auf 49,20 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil LANXESS (-11,79 Prozent auf 15,93 EUR), FUCHS SE VZ (-3,87 Prozent auf 38,30 EUR), HENSOLDT (-2,70 Prozent auf 78,60 EUR), Evonik (-2,52 Prozent auf 17,03 EUR) und AUMOVIO (-2,18 Prozent auf 38,10 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 289 574 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 39,803 Mrd. Euro weist die HOCHTIEF-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus

Die Aroundtown SA-Aktie präsentiert mit 5,25 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,46 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at