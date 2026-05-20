Gewinne in Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

Am Nachmittag zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Am Mittwoch verbucht der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0,42 Prozent auf 31 464,27 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 371,540 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,056 Prozent auf 31 314,21 Punkte an der Kurstafel, nach 31 331,71 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 31 296,85 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 31 602,60 Punkten verzeichnete.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der MDAX bereits um 0,913 Prozent zu. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 20.04.2026, den Wert von 31 505,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.02.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 31 823,39 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 20.05.2025, lag der MDAX bei 30 550,83 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 1,56 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit HENSOLDT (+ 7,16 Prozent auf 85,32 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 3,95 Prozent auf 79,00 EUR), AIXTRON SE (+ 3,88 Prozent auf 51,94 EUR), RENK (+ 3,07 Prozent auf 47,69 EUR) und HOCHTIEF (+ 2,56 Prozent auf 473,40 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-5,19 Prozent auf 45,30 EUR), IONOS (-4,02 Prozent auf 28,14 EUR), LANXESS (-2,69 Prozent auf 17,36 EUR), CTS Eventim (-2,40 Prozent auf 54,80 EUR) und Nemetschek SE (-2,35 Prozent auf 64,35 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die thyssenkrupp-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 195 294 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 39,164 Mrd. Euro.

MDAX-Fundamentaldaten im Blick

2026 hat die Aroundtown SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Im Index weist die freenet-Aktie mit 7,69 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at