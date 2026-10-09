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MDAX-Kursentwicklung 09.10.2026 15:58:51

Gewinne in Frankfurt: MDAX am Nachmittag mit grünem Vorzeichen

Gewinne in Frankfurt: MDAX am Nachmittag mit grünem Vorzeichen

Heute zeigen sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Der MDAX gewinnt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr 1,97 Prozent auf 30 087,45 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 333,874 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,864 Prozent fester bei 29 761,69 Punkten in den Freitagshandel, nach 29 506,83 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 30 125,43 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 29 744,36 Punkten.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 1,20 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 09.09.2026, einen Stand von 32 078,48 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 31 837,35 Punkten gehandelt. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 09.10.2025, einen Stand von 30 921,06 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,88 Prozent nach unten. Das MDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 26 803,25 Punkten.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell Salzgitter (+ 12,85 Prozent auf 49,70 EUR), thyssenkrupp (+ 6,27 Prozent auf 13,65 EUR), RATIONAL (+ 5,92 Prozent auf 590,00 EUR), Nemetschek SE (+ 4,98 Prozent auf 67,45 EUR) und Aurubis (+ 4,13 Prozent auf 161,20 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen JENOPTIK (-1,48 Prozent auf 39,84 EUR), K+S (-1,13 Prozent auf 14,82 EUR), United Internet (-1,03 Prozent auf 23,06 EUR), Lufthansa (-0,72 Prozent auf 7,21 EUR) und freenet (-0,63 Prozent auf 22,24 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 222 395 Aktien gehandelt. Mit 36,886 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Mit 8,98 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Historische Kursdaten
Die Tops und Flops im MDAX?
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen

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Aurubis 160,60 3,88% Aurubis
freenet AG 22,10 -2,21% freenet AG
JENOPTIK AG 39,38 -1,30% JENOPTIK AG
K+S AG 14,62 -2,99% K+S AG
Lufthansa AG 7,24 -0,77% Lufthansa AG
Nemetschek SE 67,55 4,00% Nemetschek SE
Porsche Automobil Holding SE 25,02 1,75% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 41,36 0,61% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
RATIONAL AG 590,50 6,49% RATIONAL AG
Salzgitter 49,84 13,69% Salzgitter
thyssenkrupp AG 13,73 6,15% thyssenkrupp AG
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