Um 15:42 Uhr verbucht der MDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 2,38 Prozent auf 29 276,09 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 325,716 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 1,20 Prozent auf 28 937,84 Punkte an der Kurstafel, nach 28 595,47 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Donnerstag bei 29 287,76 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 28 937,84 Punkten erreichte.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht kletterte der MDAX bereits um 1,59 Prozent. Vor einem Monat, am 26.10.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 30 287,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2026, betrug der MDAX-Kurs 32 521,35 Punkte. Vor einem Jahr, am 26.11.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 29 220,00 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Minus von 5,50 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. 26 803,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit Elmos Semiconductor (+ 7,19 Prozent auf 99,90 EUR), Schaeffler (+ 6,14 Prozent auf 5,27 EUR), DEUTZ (+ 5,99 Prozent auf 8,06 EUR), Aroundtown SA (+ 5,89 Prozent auf 1,76 EUR) und AUMOVIO (+ 5,57 Prozent auf 30,30 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen TUI (-0,09 Prozent auf 6,82 EUR), FUCHS SE VZ (+ 0,05 Prozent auf 42,60 EUR), Lufthansa (+ 0,32 Prozent auf 8,72 EUR), RATIONAL (+ 0,74 Prozent auf 614,00 EUR) und Delivery Hero (+ 0,82 Prozent auf 36,88 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Im MDAX sticht die Aroundtown SA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 2 074 844 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 39,583 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien

Unter den MDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie mit 5,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,12 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at