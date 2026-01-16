Gewinne in Frankfurt: MDAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Der MDAX knüpft am Morgen an seine Vortagesgewinne an.

Am Freitag verbucht der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,01 Prozent auf 31 945,87 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 374,205 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,035 Prozent stärker bei 31 954,80 Punkten in den Freitagshandel, nach 31 943,60 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 31 966,76 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 31 872,43 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 0,886 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 16.12.2025, lag der MDAX bei 30 047,03 Punkten. Der MDAX lag noch vor drei Monaten, am 16.10.2025, bei 30 036,68 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.01.2025, wurde der MDAX mit 25 511,38 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 3,12 Prozent nach oben. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 30 715,23 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 3,98 Prozent auf 95,30 EUR), Aurubis (+ 2,11 Prozent auf 149,80 EUR), Jungheinrich (+ 1,80 Prozent auf 37,38 EUR), thyssenkrupp (+ 1,45 Prozent auf 10,53 EUR) und PUMA SE (+ 1,42 Prozent auf 22,13 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen LANXESS (-3,32 Prozent auf 17,79 EUR), Aroundtown SA (-2,40 Prozent auf 2,69 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,30 Prozent auf 63,65 EUR), AUMOVIO (-1,49 Prozent auf 44,86 EUR) und LEG Immobilien (-1,46 Prozent auf 64,20 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die TeamViewer-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 235 166 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 38,303 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus

Die TeamViewer-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index weist die Evonik-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,24 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

