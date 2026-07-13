Elmos Semiconductor Aktie

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WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

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MDAX-Kursentwicklung 13.07.2026 17:59:23

Gewinne in Frankfurt: MDAX klettert schlussendlich

Gewinne in Frankfurt: MDAX klettert schlussendlich

Zum Handelsschluss herrschte in Frankfurt ein ruhiger Handel.

Der MDAX ging nahezu unverändert (plus 0,11 Prozent) bei 31 955,18 Punkten aus dem Montagshandel. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 350,484 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der MDAX 0,555 Prozent schwächer bei 31 742,30 Punkten, nach 31 919,45 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 31 668,21 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 32 053,30 Punkten.

MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, den Wert von 32 083,10 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 13.04.2026, bei 30 251,91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, wurde der MDAX mit 31 354,15 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 3,15 Prozent. 33 547,52 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. 26 803,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit IONOS (+ 7,97 Prozent auf 30,90 EUR), Siltronic (+ 6,09 Prozent auf 94,95 EUR), K+S (+ 4,87 Prozent auf 13,78 EUR), WACKER CHEMIE (+ 4,38 Prozent auf 95,25 EUR) und LANXESS (+ 4,20 Prozent auf 15,63 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil Lufthansa (-4,14 Prozent auf 9,12 EUR), Elmos Semiconductor (-3,76 Prozent auf 163,60 EUR), AUTO1 (-2,99 Prozent auf 24,62 EUR), AIXTRON SE (-2,41 Prozent auf 42,58 EUR) und TAG Immobilien (-2,21 Prozent auf 13,30 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 4 359 458 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 39,952 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Mit 8,49 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 41,71 -4,68% AIXTRON SE
AUTO1 24,62 -2,53% AUTO1
Elmos Semiconductor 162,40 -4,36% Elmos Semiconductor
freenet AG 23,78 0,08% freenet AG
IONOS 30,84 7,98% IONOS
K+S AG 13,76 4,88% K+S AG
LANXESS AG 15,55 4,22% LANXESS AG
Lufthansa AG 9,09 -4,36% Lufthansa AG
Porsche Automobil Holding SE 27,12 0,11% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 44,48 -1,64% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Siltronic AG 93,60 4,76% Siltronic AG
TAG Immobilien AG 13,24 -2,36% TAG Immobilien AG
thyssenkrupp AG 11,60 0,83% thyssenkrupp AG
WACKER CHEMIE AG 93,75 2,52% WACKER CHEMIE AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 31 981,81 0,20%

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