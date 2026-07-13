Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|MDAX-Kursentwicklung
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13.07.2026 17:59:23
Gewinne in Frankfurt: MDAX klettert schlussendlich
Der MDAX ging nahezu unverändert (plus 0,11 Prozent) bei 31 955,18 Punkten aus dem Montagshandel. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 350,484 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der MDAX 0,555 Prozent schwächer bei 31 742,30 Punkten, nach 31 919,45 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der MDAX bei 31 668,21 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 32 053,30 Punkten.
MDAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, den Wert von 32 083,10 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 13.04.2026, bei 30 251,91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, wurde der MDAX mit 31 354,15 Punkten gehandelt.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 3,15 Prozent. 33 547,52 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. 26 803,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im MDAX aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit IONOS (+ 7,97 Prozent auf 30,90 EUR), Siltronic (+ 6,09 Prozent auf 94,95 EUR), K+S (+ 4,87 Prozent auf 13,78 EUR), WACKER CHEMIE (+ 4,38 Prozent auf 95,25 EUR) und LANXESS (+ 4,20 Prozent auf 15,63 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil Lufthansa (-4,14 Prozent auf 9,12 EUR), Elmos Semiconductor (-3,76 Prozent auf 163,60 EUR), AUTO1 (-2,99 Prozent auf 24,62 EUR), AIXTRON SE (-2,41 Prozent auf 42,58 EUR) und TAG Immobilien (-2,21 Prozent auf 13,30 EUR).
Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 4 359 458 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 39,952 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick
Die Porsche Automobil-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Mit 8,49 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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|10.07.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|09.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|09.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|09.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|41,71
|-4,68%
|AUTO1
|24,62
|-2,53%
|Elmos Semiconductor
|162,40
|-4,36%
|freenet AG
|23,78
|0,08%
|IONOS
|30,84
|7,98%
|K+S AG
|13,76
|4,88%
|LANXESS AG
|15,55
|4,22%
|Lufthansa AG
|9,09
|-4,36%
|Porsche Automobil Holding SE
|27,12
|0,11%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|44,48
|-1,64%
|Siltronic AG
|93,60
|4,76%
|TAG Immobilien AG
|13,24
|-2,36%
|thyssenkrupp AG
|11,60
|0,83%
|WACKER CHEMIE AG
|93,75
|2,52%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|31 981,81
|0,20%
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