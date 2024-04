Gewinne in Frankfurt: MDAX liegt im Plus

Der MDAX verbucht am Nachmittag Zuwächse.

Um 15:41 Uhr legt der MDAX im XETRA-Handel um 0,35 Prozent auf 26 871,45 Punkte zu. Die MDAX-Mitglieder sind damit 252,386 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,013 Prozent auf 26 772,98 Punkte an der Kurstafel, nach 26 776,41 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Mittwoch bei 26 626,33 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 893,42 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verlor der MDAX bereits um 0,638 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, mit 26 120,64 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 03.01.2024, erreichte der MDAX einen Stand von 26 252,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.04.2023, bewegte sich der MDAX bei 27 446,15 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 0,123 Prozent nach oben. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 272,39 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 075,79 Punkten registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit WACKER CHEMIE (+ 8,37 Prozent auf 113,30 EUR), LANXESS (+ 4,62 Prozent auf 27,65 EUR), Evonik (+ 3,21 Prozent auf 18,99 EUR), Aurubis (+ 2,20 Prozent auf 67,50 EUR) und Aroundtown SA (+ 1,56 Prozent auf 1,89 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen Carl Zeiss Meditec (-3,65 Prozent auf 110,80 EUR), HUGO BOSS (-2,12 Prozent auf 51,72 EUR), SMA Solar (-1,84 Prozent auf 49,04 EUR), Stabilus SE (-1,70 Prozent auf 57,70 EUR) und HelloFresh (-1,50 Prozent auf 6,31 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 2 072 989 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie macht im MDAX mit 18,954 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

MDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 15,63 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

