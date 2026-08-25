Gewinne in Frankfurt: MDAX liegt schlussendlich im Plus

Am Dienstag erhöhte sich der MDAX via XETRA letztendlich um 0,74 Prozent auf 32 268,31 Punkte. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 355,475 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,439 Prozent stärker bei 32 172,11 Punkten in den Dienstagshandel, nach 32 031,55 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 32 402,83 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 32 093,51 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, stand der MDAX bei 31 965,53 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.05.2026, wies der MDAX einen Wert von 32 807,90 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, wies der MDAX einen Stand von 31 073,13 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,16 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit DEUTZ (+ 11,21 Prozent auf 11,51 EUR), KION GROUP (+ 4,84 Prozent auf 42,23 EUR), Bilfinger SE (+ 3,85 Prozent auf 76,85 EUR), AUTO1 (+ 2,65 Prozent auf 21,70 EUR) und Lufthansa (+ 2,52 Prozent auf 7,98 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen WACKER CHEMIE (-3,28 Prozent auf 90,05 EUR), CTS Eventim (-2,30 Prozent auf 59,40 EUR), PUMA SE (-1,15 Prozent auf 25,00 EUR), K+S (-0,80 Prozent auf 16,10 EUR) und FUCHS SE VZ (-0,80 Prozent auf 39,74 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 5 276 558 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX hat die Porsche vz-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 39,597 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

Im MDAX hat die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,40 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at