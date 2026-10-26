Ströer Aktie
WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991
|MDAX im Fokus
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26.10.2026 12:27:01
Gewinne in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Montagmittag fester
Am Montag bewegt sich der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA 1,11 Prozent stärker bei 30 208,86 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 334,650 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,205 Prozent auf 29 937,42 Punkte an der Kurstafel, nach 29 876,31 Punkten am Vortag.
Der MDAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 30 260,73 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 29 922,43 Punkten lag.
MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, lag der MDAX-Kurs bei 31 031,35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der MDAX auf 31 965,53 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Wert von 30 291,98 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 2,49 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX
Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit AUTO1 (+ 4,93 Prozent auf 17,88 EUR), flatexDEGIRO (+ 4,39 Prozent auf 23,32 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 3,62 Prozent auf 85,90 EUR), Schaeffler (+ 3,34 Prozent auf 5,57 EUR) und Siltronic (+ 3,30 Prozent auf 57,85 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen K+S (-2,15 Prozent auf 12,72 EUR), United Internet (-0,75 Prozent auf 23,86 EUR), Ströer SE (-0,74 Prozent auf 37,32 EUR), freenet (-0,52 Prozent auf 22,84 EUR) und Sartorius vz (-0,43 Prozent auf 280,60 EUR).
Die teuersten Unternehmen im MDAX
Im MDAX weist die TUI-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 913 025 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 36,855 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder
Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Im Index weist die Aroundtown SA-Aktie mit 9,41 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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Weitere Links:
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12:27
|Handel in Frankfurt: TecDAX am Montagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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12:27
|Gewinne in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Montagmittag fester (finanzen.at)
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09:28
|TecDAX aktuell: TecDAX liegt zum Start des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
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09:28
|MDAX aktuell: MDAX zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
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07:34
|ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Sartorius auf 315 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
23.10.26
|Verluste in Frankfurt: TecDAX beendet die Freitagssitzung im Minus (finanzen.at)
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23.10.26
|Schwacher Handel: MDAX zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
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23.10.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zeigt sich schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|21.10.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|20.10.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|20.10.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Aroundtown SA
|1,47
|1,74%
|AUTO1
|17,98
|5,89%
|flatexDEGIRO AG
|23,44
|4,92%
|freenet AG
|22,84
|-0,26%
|K+S AG
|12,74
|-1,70%
|Porsche Automobil Holding SE
|24,81
|0,94%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|41,55
|0,07%
|Sartorius AG Vz.
|280,40
|-0,43%
|Schaeffler AG
|5,60
|3,70%
|Siltronic AG
|58,35
|4,95%
|Ströer SE & Co. KGaA
|37,46
|0,27%
|thyssenkrupp AG
|13,91
|2,43%
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|86,00
|3,61%
|TUI AG
|6,74
|2,24%
|United Internet AG
|23,90
|-0,08%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|30 265,55
|1,30%
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