Ströer Aktie

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WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991

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MDAX im Fokus 26.10.2026 12:27:01

Gewinne in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Montagmittag fester

Gewinne in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Montagmittag fester

So bewegt sich der MDAX am ersten Tag der Woche.

Am Montag bewegt sich der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA 1,11 Prozent stärker bei 30 208,86 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 334,650 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,205 Prozent auf 29 937,42 Punkte an der Kurstafel, nach 29 876,31 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 30 260,73 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 29 922,43 Punkten lag.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, lag der MDAX-Kurs bei 31 031,35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der MDAX auf 31 965,53 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Wert von 30 291,98 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 2,49 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit AUTO1 (+ 4,93 Prozent auf 17,88 EUR), flatexDEGIRO (+ 4,39 Prozent auf 23,32 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 3,62 Prozent auf 85,90 EUR), Schaeffler (+ 3,34 Prozent auf 5,57 EUR) und Siltronic (+ 3,30 Prozent auf 57,85 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen K+S (-2,15 Prozent auf 12,72 EUR), United Internet (-0,75 Prozent auf 23,86 EUR), Ströer SE (-0,74 Prozent auf 37,32 EUR), freenet (-0,52 Prozent auf 22,84 EUR) und Sartorius vz (-0,43 Prozent auf 280,60 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Im MDAX weist die TUI-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 913 025 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 36,855 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Im Index weist die Aroundtown SA-Aktie mit 9,41 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

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Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Aroundtown SA 1,47 1,74% Aroundtown SA
AUTO1 17,98 5,89% AUTO1
flatexDEGIRO AG 23,44 4,92% flatexDEGIRO AG
freenet AG 22,84 -0,26% freenet AG
K+S AG 12,74 -1,70% K+S AG
Porsche Automobil Holding SE 24,81 0,94% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 41,55 0,07% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Sartorius AG Vz. 280,40 -0,43% Sartorius AG Vz.
Schaeffler AG 5,60 3,70% Schaeffler AG
Siltronic AG 58,35 4,95% Siltronic AG
Ströer SE & Co. KGaA 37,46 0,27% Ströer SE & Co. KGaA
thyssenkrupp AG 13,91 2,43% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 86,00 3,61% TKMS thyssenkrupp Marine Systems
TUI AG 6,74 2,24% TUI AG
United Internet AG 23,90 -0,08% United Internet AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 30 265,55 1,30%

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