MDAX-Kursentwicklung 07.04.2026 09:28:55

Gewinne in Frankfurt: MDAX steigt zum Start

Der MDAX behält sein positives Vorzeichen auch am Dienstagmorgen.

Der MDAX steigt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,03 Prozent auf 28 924,75 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 345,558 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der MDAX 0,250 Prozent stärker bei 28 988,69 Punkten, nach 28 916,26 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 28 924,27 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 29 017,13 Punkten.

MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, den Wert von 29 482,78 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 07.01.2026, bei 32 064,64 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.04.2025, wurde der MDAX mit 24 640,54 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 verlor der Index bereits um 6,63 Prozent. 32 383,56 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. 26 803,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit Aurubis (+ 2,57 Prozent auf 155,90 EUR), RTL (+ 2,19 Prozent auf 37,35 EUR), K+S (+ 1,83 Prozent auf 16,72 EUR), CTS Eventim (+ 1,76 Prozent auf 51,95 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 1,31 Prozent auf 89,00 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil Delivery Hero (-2,29 Prozent auf 16,19 EUR), HENSOLDT (-1,64 Prozent auf 81,98 EUR), DEUTZ (-1,53 Prozent auf 8,69 EUR), HOCHTIEF (-1,38 Prozent auf 400,60 EUR) und DWS Group GmbH (-1,35 Prozent auf 54,65 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 331 806 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 35,529 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick

Die TUI-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Mit 7,60 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

08.03.26 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
02.03.26 HENSOLDT Equal Weight Barclays Capital
27.02.26 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.02.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
26.02.26 HENSOLDT Kaufen DZ BANK
