Gewinne in Frankfurt: MDAX verbucht am Nachmittag Zuschläge

Am Dienstag erhöht sich der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,24 Prozent auf 32 661,79 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 378,098 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,239 Prozent fester bei 32 660,43 Punkten in den Handel, nach 32 582,63 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 32 611,11 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 32 837,25 Einheiten.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Stand von 31 365,17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.03.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 28 951,70 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 16.06.2025, den Stand von 30 006,05 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 5,43 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 33 547,52 Punkte. Bei 26 803,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

MDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 5,67 Prozent auf 60,55 EUR), Aurubis (+ 3,40 Prozent auf 206,80 EUR), CTS Eventim (+ 3,11 Prozent auf 54,65 EUR), PUMA SE (+ 2,89 Prozent auf 28,82 EUR) und KION GROUP (+ 2,65 Prozent auf 41,02 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen United Internet (-2,60 Prozent auf 25,50 EUR), AIXTRON SE (-2,41 Prozent auf 57,44 EUR), Salzgitter (-2,37 Prozent auf 57,60 EUR), Porsche vz (-2,17 Prozent auf 48,73 EUR) und K+S (-2,05 Prozent auf 13,37 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 867 076 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 45,268 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

MDAX-Fundamentaldaten

Unter den MDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie mit 6,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,81 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at