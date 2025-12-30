Gewinne in Frankfurt: MDAX verbucht mittags Gewinne

Der MDAX kommt am Dienstag nicht vom Fleck.

Um 12:09 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,18 Prozent fester bei 30 507,67 Punkten. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 361,220 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,051 Prozent schwächer bei 30 436,99 Punkten in den Dienstagshandel, nach 30 452,53 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 30 538,08 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 30 390,78 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, stand der MDAX bei 29 937,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.09.2025, wies der MDAX einen Wert von 30 267,49 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 30.12.2024, wies der MDAX einen Stand von 25 589,06 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 18,62 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 31 754,30 Punkten. Bei 23 135,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit RENK (+ 2,12 Prozent auf 53,51 EUR), AUMOVIO (+ 1,55 Prozent auf 43,12 EUR), flatexDEGIRO (+ 1,23 Prozent auf 36,32 EUR), HENSOLDT (+ 1,17 Prozent auf 73,35 EUR) und TeamViewer (+ 1,10 Prozent auf 6,00 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen AUTO1 (-2,01 Prozent auf 27,32 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,72 Prozent auf 40,02 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,50 Prozent auf 65,65 EUR), HUGO BOSS (-0,83 Prozent auf 35,97 EUR) und RATIONAL (-0,61 Prozent auf 656,00 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die thyssenkrupp-Aktie aufweisen. 701 994 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX hat die Porsche vz-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 40,754 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

Im MDAX hat die Aroundtown SA-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index verzeichnet die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 15,85 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at