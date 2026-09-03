Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|Index-Performance im Blick
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03.09.2026 15:58:52
Gewinne in Frankfurt: MDAX verbucht nachmittags Gewinne
Um 15:42 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0,70 Prozent höher bei 32 182,25 Punkten. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 357,148 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,069 Prozent auf 31 980,53 Punkte an der Kurstafel, nach 31 958,41 Punkten am Vortag.
Der MDAX verzeichnete bei 32 249,34 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 31 951,01 Einheiten.
So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 2,21 Prozent abwärts. Der MDAX lag noch vor einem Monat, am 03.08.2026, bei 32 511,21 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.06.2026, wurde der MDAX mit 32 736,35 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 29 731,32 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,88 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX
Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell AUTO1 (+ 4,58 Prozent auf 21,94 EUR), Schaeffler (+ 4,27 Prozent auf 7,32 EUR), flatexDEGIRO (+ 3,31 Prozent auf 37,40 EUR), Aroundtown SA (+ 3,04 Prozent auf 1,93 EUR) und Bechtle (+ 2,92 Prozent auf 36,70 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil Siltronic (-3,16 Prozent auf 75,00 EUR), RENK (-2,64 Prozent auf 43,40 EUR), AIXTRON SE (-2,18 Prozent auf 34,92 EUR), Elmos Semiconductor (-2,06 Prozent auf 132,80 EUR) und CTS Eventim (-1,53 Prozent auf 57,75 EUR).
Die meistgehandelten MDAX-Aktien
Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 1 061 348 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 39,410 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder
Im MDAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,44 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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|JP Morgan Chase & Co.
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|31.07.26
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|AIXTRON Equal Weight
|Barclays Capital
|23.06.26
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|35,53
|-0,75%
|Aroundtown SA
|1,92
|3,17%
|AUTO1
|21,94
|4,78%
|Bechtle AG
|36,92
|3,94%
|CTS Eventim
|58,55
|0,26%
|Elmos Semiconductor
|133,80
|-1,04%
|flatexDEGIRO AG
|37,48
|3,71%
|freenet AG
|24,40
|0,83%
|Lufthansa AG
|7,71
|1,18%
|Porsche Automobil Holding SE
|28,85
|5,18%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|44,91
|2,58%
|RENK
|43,75
|-1,87%
|Schaeffler AG
|7,29
|2,68%
|Siltronic AG
|75,45
|-2,33%
|thyssenkrupp AG
|14,31
|2,40%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|32 257,09
|0,93%
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