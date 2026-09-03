Elmos Semiconductor Aktie

Elmos Semiconductor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

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Index-Performance im Blick 03.09.2026 15:58:52

Gewinne in Frankfurt: MDAX verbucht nachmittags Gewinne

Gewinne in Frankfurt: MDAX verbucht nachmittags Gewinne

Der MDAX befindet sich heute im Aufwind.

Um 15:42 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0,70 Prozent höher bei 32 182,25 Punkten. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 357,148 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,069 Prozent auf 31 980,53 Punkte an der Kurstafel, nach 31 958,41 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 32 249,34 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 31 951,01 Einheiten.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 2,21 Prozent abwärts. Der MDAX lag noch vor einem Monat, am 03.08.2026, bei 32 511,21 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.06.2026, wurde der MDAX mit 32 736,35 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 29 731,32 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,88 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell AUTO1 (+ 4,58 Prozent auf 21,94 EUR), Schaeffler (+ 4,27 Prozent auf 7,32 EUR), flatexDEGIRO (+ 3,31 Prozent auf 37,40 EUR), Aroundtown SA (+ 3,04 Prozent auf 1,93 EUR) und Bechtle (+ 2,92 Prozent auf 36,70 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil Siltronic (-3,16 Prozent auf 75,00 EUR), RENK (-2,64 Prozent auf 43,40 EUR), AIXTRON SE (-2,18 Prozent auf 34,92 EUR), Elmos Semiconductor (-2,06 Prozent auf 132,80 EUR) und CTS Eventim (-1,53 Prozent auf 57,75 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 1 061 348 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 39,410 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder

Im MDAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,44 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

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Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 35,53 -0,75% AIXTRON SE
Aroundtown SA 1,92 3,17% Aroundtown SA
AUTO1 21,94 4,78% AUTO1
Bechtle AG 36,92 3,94% Bechtle AG
CTS Eventim 58,55 0,26% CTS Eventim
Elmos Semiconductor 133,80 -1,04% Elmos Semiconductor
flatexDEGIRO AG 37,48 3,71% flatexDEGIRO AG
freenet AG 24,40 0,83% freenet AG
Lufthansa AG 7,71 1,18% Lufthansa AG
Porsche Automobil Holding SE 28,85 5,18% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 44,91 2,58% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
RENK 43,75 -1,87% RENK
Schaeffler AG 7,29 2,68% Schaeffler AG
Siltronic AG 75,45 -2,33% Siltronic AG
thyssenkrupp AG 14,31 2,40% thyssenkrupp AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 32 257,09 0,93%

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