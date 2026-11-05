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MDAX-Kursverlauf 05.11.2026 09:28:58

Gewinne in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain

Gewinne in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain

Machte sich der MDAX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am vierten Tag der Woche an seine positive Performance an.

Um 09:12 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,81 Prozent fester bei 31 431,09 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 344,186 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,449 Prozent stärker bei 31 318,35 Punkten in den Handel, nach 31 178,27 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 31 434,03 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 31 301,50 Punkten.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 3,09 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 30 426,98 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 05.08.2026, den Wert von 32 426,33 Punkten. Der MDAX notierte noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, bei 29 374,55 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,46 Prozent aufwärts. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell LANXESS (+ 13,65 Prozent auf 13,90 EUR), AUTO1 (+ 5,62 Prozent auf 19,56 EUR), RATIONAL (+ 4,55 Prozent auf 678,50 EUR), Salzgitter (+ 3,78 Prozent auf 51,85 EUR) und Schaeffler (+ 3,53 Prozent auf 5,87 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil Nemetschek SE (-7,66 Prozent auf 69,90 EUR), Siltronic (-7,60 Prozent auf 52,90 EUR), HENSOLDT (-6,04 Prozent auf 76,52 EUR), AIXTRON SE (-3,55 Prozent auf 30,94 EUR) und RENK (-3,07 Prozent auf 35,98 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 934 134 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 42,097 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel

2026 hat die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,56 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Die Tops und Flops im MDAX?
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
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AUTO1 17,67 -4,54% AUTO1
freenet AG 23,28 -0,94% freenet AG
HENSOLDT 77,66 -4,10% HENSOLDT
LANXESS AG 13,13 1,86% LANXESS AG
Lufthansa AG 8,36 3,54% Lufthansa AG
Nemetschek SE 64,85 -4,56% Nemetschek SE
Porsche Automobil Holding SE 25,95 -1,37% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 46,52 -0,36% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
RATIONAL AG 621,50 -3,27% RATIONAL AG
RENK 34,50 -0,26% RENK
Salzgitter 48,32 2,07% Salzgitter
Schaeffler AG 5,51 -0,18% Schaeffler AG
Siltronic AG 50,25 1,03% Siltronic AG
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