MDAX
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05.11.2026 09:28:58
Gewinne in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain
Um 09:12 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,81 Prozent fester bei 31 431,09 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 344,186 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,449 Prozent stärker bei 31 318,35 Punkten in den Handel, nach 31 178,27 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 31 434,03 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 31 301,50 Punkten.
So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 3,09 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 30 426,98 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 05.08.2026, den Wert von 32 426,33 Punkten. Der MDAX notierte noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, bei 29 374,55 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,46 Prozent aufwärts. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops im MDAX aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell LANXESS (+ 13,65 Prozent auf 13,90 EUR), AUTO1 (+ 5,62 Prozent auf 19,56 EUR), RATIONAL (+ 4,55 Prozent auf 678,50 EUR), Salzgitter (+ 3,78 Prozent auf 51,85 EUR) und Schaeffler (+ 3,53 Prozent auf 5,87 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil Nemetschek SE (-7,66 Prozent auf 69,90 EUR), Siltronic (-7,60 Prozent auf 52,90 EUR), HENSOLDT (-6,04 Prozent auf 76,52 EUR), AIXTRON SE (-3,55 Prozent auf 30,94 EUR) und RENK (-3,07 Prozent auf 35,98 EUR).
Die teuersten MDAX-Konzerne
Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 934 134 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 42,097 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der MDAX-Titel
2026 hat die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,56 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|30,27
|4,81%
|AUTO1
|17,67
|-4,54%
|freenet AG
|23,28
|-0,94%
|HENSOLDT
|77,66
|-4,10%
|LANXESS AG
|13,13
|1,86%
|Lufthansa AG
|8,36
|3,54%
|Nemetschek SE
|64,85
|-4,56%
|Porsche Automobil Holding SE
|25,95
|-1,37%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|46,52
|-0,36%
|RATIONAL AG
|621,50
|-3,27%
|RENK
|34,50
|-0,26%
|Salzgitter
|48,32
|2,07%
|Schaeffler AG
|5,51
|-0,18%
|Siltronic AG
|50,25
|1,03%
|thyssenkrupp AG
|11,86
|0,47%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|30 642,23
|-0,81%
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