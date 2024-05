Gewinne in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart fester

Anleger in Frankfurt schicken den MDAX am Donnerstag erneut ins Plus.

Am Donnerstag gewinnt der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,52 Prozent auf 27 288,07 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 242,310 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der MDAX 0,003 Prozent fester bei 27 146,88 Punkten, nach 27 146,10 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 27 133,67 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 27 293,68 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 0,578 Prozent. Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 23.04.2024, den Stand von 26 625,02 Punkten. Der MDAX lag noch vor drei Monaten, am 23.02.2024, bei 25 999,48 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.05.2023, wies der MDAX einen Stand von 27 388,16 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 1,68 Prozent zu. Bei 27 641,56 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 25 075,79 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

MDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell CTS Eventim (+ 6,32 Prozent auf 85,80 EUR), Jungheinrich (+ 3,79 Prozent auf 36,12 EUR), SMA Solar (+ 3,16 Prozent auf 51,00 EUR), KION GROUP (+ 2,13 Prozent auf 45,57 EUR) und AIXTRON SE (+ 1,44 Prozent auf 23,21 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil PUMA SE (-1,61 Prozent auf 48,95 EUR), TAG Immobilien (-1,48 Prozent auf 14,65 EUR), LEG Immobilien (-1,11 Prozent auf 85,58 EUR), HUGO BOSS (-0,85 Prozent auf 47,92 EUR) und Bechtle (-0,51 Prozent auf 46,68 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 128 729 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 18,709 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf

Die Lufthansa-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18,00 Prozent bei der RTL-Aktie an.

