AUTO1 Aktie
WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
|MDAX aktuell
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29.10.2026 09:29:09
Gewinne in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen
Am Donnerstag verbucht der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0,01 Prozent auf 30 427,92 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 343,244 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,042 Prozent auf 30 412,68 Punkte an der Kurstafel, nach 30 425,40 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 30 321,89 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30 460,77 Punkten verzeichnete.
MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht legte der MDAX bereits um 1,64 Prozent zu. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 29.09.2026, den Wert von 30 883,19 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 32 243,82 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, lag der MDAX bei 29 940,39 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 1,78 Prozent. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern verzeichnet.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX
Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit Salzgitter (+ 3,75 Prozent auf 45,40 EUR), HENSOLDT (+ 2,63 Prozent auf 88,30 EUR), AIXTRON SE (+ 2,51 Prozent auf 32,26 EUR), RENK (+ 2,02 Prozent auf 37,29 EUR) und AUTO1 (+ 1,25 Prozent auf 17,82 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen Knorr-Bremse (-4,88 Prozent auf 91,60 EUR), JENOPTIK (-2,45 Prozent auf 39,84 EUR), thyssenkrupp (-2,34 Prozent auf 11,91 EUR), Siltronic (-1,32 Prozent auf 59,85 EUR) und Aroundtown SA (-1,11 Prozent auf 1,42 EUR).
MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die thyssenkrupp-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 327 519 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 40,120 Mrd. Euro.
MDAX-Fundamentaldaten im Blick
2026 hat die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Im Index weist die Aroundtown SA-Aktie mit 9,41 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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|21.10.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|20.10.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|20.10.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|32,15
|-3,83%
|Aroundtown SA
|1,43
|-2,72%
|AUTO1
|18,25
|-0,33%
|HENSOLDT
|85,08
|-2,92%
|JENOPTIK AG
|38,86
|-4,99%
|Knorr-Bremse
|89,80
|0,50%
|Porsche Automobil Holding SE
|25,44
|-0,35%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|46,31
|1,18%
|RENK
|36,78
|-2,06%
|Salzgitter
|46,86
|-3,02%
|Siltronic AG
|58,15
|-6,59%
|thyssenkrupp AG
|12,01
|-3,34%
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|MDAX
|30 472,32
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