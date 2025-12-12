Gewinne in Frankfurt: MDAX zum Start in Grün

Anleger in Frankfurt schicken den MDAX heute erneut ins Plus.

Am Freitag notiert der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,47 Prozent stärker bei 30 060,02 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 348,998 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,250 Prozent auf 29 994,77 Punkte an der Kurstafel, nach 29 920,08 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 30 081,97 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 29 957,37 Punkten lag.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 1,04 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.11.2025, bewegte sich der MDAX bei 29 573,63 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.09.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 30 175,16 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 12.12.2024, den Stand von 26 812,99 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 16,88 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 31 754,30 Punkte. 23 135,20 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell Lufthansa (+ 4,58 Prozent auf 8,45 EUR), PUMA SE (+ 2,66 Prozent auf 21,64 EUR), Nordex (+ 1,94 Prozent auf 29,40 EUR), AUTO1 (+ 1,92 Prozent auf 26,54 EUR) und HOCHTIEF (+ 1,70 Prozent auf 335,60 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen Sartorius vz (-2,63 Prozent auf 241,00 EUR), TUI (-0,76 Prozent auf 8,13 EUR), RENK (-0,76 Prozent auf 55,18 EUR), United Internet (-0,71 Prozent auf 25,00 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-0,65 Prozent auf 39,74 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 2 554 868 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 41,870 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Blick

Die Aroundtown SA-Aktie hat mit 4,43 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die RTL-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,81 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

