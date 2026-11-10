Gewinne in Frankfurt: nachmittags Gewinne im LUS-DAX

Um 15:56 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,12 Prozent fester bei 26 457,00 Punkten.

Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 26 641,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 26 427,00 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 25 175,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 26 340,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 086,00 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,70 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26 690,00 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Henkel vz (+ 3,94 Prozent auf 87,00 EUR), Daimler Truck (+ 3,02 Prozent auf 43,03 EUR), Hannover Rück (+ 2,77 Prozent auf 297,00 EUR), Rheinmetall (+ 2,70 Prozent auf 868,20 EUR) und Deutsche Bank (+ 2,51 Prozent auf 33,28 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Siemens Energy (-3,09 Prozent auf 120,26 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,91 Prozent auf 69,56 EUR), Symrise (-0,78 Prozent auf 93,62 EUR), HOCHTIEF (-0,72 Prozent auf 358,40 EUR) und RWE (-0,72 Prozent auf 58,18 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 3 335 647 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 237,935 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus

2026 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Unter den Aktien im Index zeigt die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,19 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at