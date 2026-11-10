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10.11.2026 15:58:52
Gewinne in Frankfurt: nachmittags Gewinne im LUS-DAX
Um 15:56 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,12 Prozent fester bei 26 457,00 Punkten.
Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 26 641,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 26 427,00 Punkten.
So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 25 175,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 26 340,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 086,00 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,70 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26 690,00 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX
Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Henkel vz (+ 3,94 Prozent auf 87,00 EUR), Daimler Truck (+ 3,02 Prozent auf 43,03 EUR), Hannover Rück (+ 2,77 Prozent auf 297,00 EUR), Rheinmetall (+ 2,70 Prozent auf 868,20 EUR) und Deutsche Bank (+ 2,51 Prozent auf 33,28 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Siemens Energy (-3,09 Prozent auf 120,26 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,91 Prozent auf 69,56 EUR), Symrise (-0,78 Prozent auf 93,62 EUR), HOCHTIEF (-0,72 Prozent auf 358,40 EUR) und RWE (-0,72 Prozent auf 58,18 EUR).
Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 3 335 647 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 237,935 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus
2026 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Unter den Aktien im Index zeigt die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,19 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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|Daimler Truck
|43,17
|2,91%
|Deutsche Bank AG
|33,41
|2,86%
|Hannover Rück
|295,40
|2,93%
|Henkel KGaA Vz.
|86,90
|3,80%
|HOCHTIEF AG
|361,60
|0,00%
|Infineon AG
|50,05
|0,82%
|Rheinmetall AG
|864,70
|2,22%
|RWE AG St.
|58,28
|-0,75%
|SAP SE
|210,95
|-0,42%
|Siemens Energy AG
|120,40
|-3,54%
|Symrise AG
|93,36
|-1,25%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|69,56
|-1,42%
|Vonovia SE
|17,21
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