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TecDAX-Entwicklung 06.10.2026 17:58:26

Gewinne in Frankfurt: Schlussendlich Gewinne im TecDAX

Gewinne in Frankfurt: Schlussendlich Gewinne im TecDAX

Am Dienstag zeigten sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Der TecDAX gewann im XETRA-Handel letztendlich 0,86 Prozent auf 4 105,32 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 565,418 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,505 Prozent auf 4 090,90 Punkte an der Kurstafel, nach 4 070,35 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 4 086,76 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 132,43 Punkten erreichte.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wurde der TecDAX mit 4 022,75 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, betrug der TecDAX-Kurs 3 912,53 Punkte. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 06.10.2025, den Wert von 3 742,50 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 13,27 Prozent nach oben. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

TecDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell JENOPTIK (+ 3,92 Prozent auf 43,96 EUR), Sartorius vz (+ 3,22 Prozent auf 259,70 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,37 Prozent auf 31,16 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,15 Prozent auf 161,40 EUR) und TeamViewer (+ 2,03 Prozent auf 6,78 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen HENSOLDT (-4,46 Prozent auf 78,90 EUR), Nordex (-2,31 Prozent auf 36,30 EUR), OHB SE (-2,21 Prozent auf 168,00 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,11 Prozent auf 26,00 EUR) und freenet (-2,01 Prozent auf 22,46 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 499 712 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 213,573 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel

Die TeamViewer-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,02 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Analysen zu TecDAX-Aktien
Alle TecDAX-Werte im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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