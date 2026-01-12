Gewinne in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im TecDAX

Der TecDAX zeigte am ersten Tag der Woche eine positive Tendenz.

Letztendlich erhöhte sich der TecDAX im XETRA-Handel um 0,37 Prozent auf 3 834,21 Punkte. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 589,701 Mrd. Euro wert. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,064 Prozent auf 3 822,70 Punkte an der Kurstafel, nach 3 820,24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 816,37 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 848,08 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 12.12.2025, lag der TecDAX bei 3 552,44 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 3 658,28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3 499,09 Punkten.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit TeamViewer (+ 4,92 Prozent auf 6,29 EUR), Siltronic (+ 3,39 Prozent auf 53,30 EUR), EVOTEC SE (+ 2,83 Prozent auf 6,46 EUR), Sartorius vz (+ 1,13 Prozent auf 260,20 EUR) und IONOS (+ 1,08 Prozent auf 28,10 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil Kontron (-3,26 Prozent auf 24,36 EUR), Nagarro SE (-2,89 Prozent auf 69,00 EUR), AIXTRON SE (-1,96 Prozent auf 20,00 EUR), ATOSS Software (-1,53 Prozent auf 116,00 EUR) und JENOPTIK (-0,94 Prozent auf 21,18 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 5 769 739 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 241,779 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,58 erwartet. Mit 7,30 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at