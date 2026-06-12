Gewinne in Frankfurt: SDAX am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Am Freitag bewegt sich der SDAX um 15:40 Uhr via XETRA 0,97 Prozent stärker bei 18 201,60 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 88,012 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 1,29 Prozent auf 18 259,10 Punkte an der Kurstafel, nach 18 027,12 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 18 308,95 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 161,83 Punkten verzeichnete.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 0,313 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 12.05.2026, lag der SDAX noch bei 18 097,33 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.03.2026, notierte der SDAX bei 17 021,46 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.06.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16 907,02 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,87 Prozent. In diesem Jahr markierte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten registriert.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit tonies (+ 5,10 Prozent auf 11,54 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 4,83 Prozent auf 64,00 EUR), Hypoport SE (+ 4,55 Prozent auf 78,15 EUR), init innovation in traffic systems SE (+ 4,21 Prozent auf 52,00 EUR) und SAF-HOLLAND SE (+ 3,72 Prozent auf 20,35 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,77 Prozent auf 31,52 EUR), adesso SE (-2,81 Prozent auf 51,90 EUR), Nagarro SE (-2,73 Prozent auf 34,88 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,35 Prozent auf 91,45 EUR) und secunet Security Networks (-2,08 Prozent auf 179,20 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SDAX sticht die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 497 629 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX hat die 1&1-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,316 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

Die Mutares-Aktie präsentiert mit 2,92 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,47 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at