Gewinne in Frankfurt: SDAX am Mittag freundlich

Am Montag notiert der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,72 Prozent höher bei 18 381,75 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 88,528 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,158 Prozent auf 18 221,82 Punkte an der Kurstafel, nach 18 250,65 Punkten am Vortag.

Bei 18 199,75 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 18 385,83 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, bei 18 511,25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.04.2026, wies der SDAX einen Wert von 18 078,12 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, mit 18 030,81 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,91 Prozent aufwärts. Das SDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell FRIEDRICH VORWERK (+ 8,05 Prozent auf 65,75 EUR), EVOTEC SE (+ 5,52 Prozent auf 3,63 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4,93 Prozent auf 33,66 EUR), Basler (+ 4,43 Prozent auf 27,10 EUR) und ATOSS Software (+ 3,71 Prozent auf 72,60 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil pbb (-2,54 Prozent auf 3,52 EUR), Dermapharm (-1,85 Prozent auf 42,40 EUR), Grand City Properties (-1,41 Prozent auf 9,12 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,04 Prozent auf 66,70 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-0,96 Prozent auf 29,02 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 479 088 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 3,679 Mrd. Euro weist die Ottobock-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Blick

Die Mutares-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Die Mutares-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,38 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at