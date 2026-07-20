Ottobock Aktie

Ottobock für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BCK222 / ISIN: DE000BCK2223

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SDAX-Marktbericht 20.07.2026 12:26:36

Gewinne in Frankfurt: SDAX am Mittag freundlich

Gewinne in Frankfurt: SDAX am Mittag freundlich

Der SDAX gewinnt am Mittag an Wert.

Am Montag notiert der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,72 Prozent höher bei 18 381,75 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 88,528 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,158 Prozent auf 18 221,82 Punkte an der Kurstafel, nach 18 250,65 Punkten am Vortag.

Bei 18 199,75 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 18 385,83 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, bei 18 511,25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.04.2026, wies der SDAX einen Wert von 18 078,12 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, mit 18 030,81 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,91 Prozent aufwärts. Das SDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell FRIEDRICH VORWERK (+ 8,05 Prozent auf 65,75 EUR), EVOTEC SE (+ 5,52 Prozent auf 3,63 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4,93 Prozent auf 33,66 EUR), Basler (+ 4,43 Prozent auf 27,10 EUR) und ATOSS Software (+ 3,71 Prozent auf 72,60 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil pbb (-2,54 Prozent auf 3,52 EUR), Dermapharm (-1,85 Prozent auf 42,40 EUR), Grand City Properties (-1,41 Prozent auf 9,12 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,04 Prozent auf 66,70 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-0,96 Prozent auf 29,02 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 479 088 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 3,679 Mrd. Euro weist die Ottobock-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Blick

Die Mutares-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Die Mutares-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,38 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart
Marktkapitalisierungen im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Heidelberger Druckmaschinen AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Ottobock

mehr Analysen
15.07.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
07.07.26 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
19.06.26 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
03.06.26 Ottobock Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.26 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ATOSS Software AG 72,40 4,02% ATOSS Software AG
Basler AG 26,85 4,88% Basler AG
Carl Zeiss Meditec AG 29,04 -0,82% Carl Zeiss Meditec AG
Dermapharm Holding SE 42,30 -1,05% Dermapharm Holding SE
EVOTEC SE 3,63 3,90% EVOTEC SE
FRIEDRICH VORWERK 65,50 7,55% FRIEDRICH VORWERK
Grand City Properties S.A. 9,10 -0,55% Grand City Properties S.A.
Heidelberger Druckmaschinen AG 1,35 1,20% Heidelberger Druckmaschinen AG
Mutares 27,30 1,11% Mutares
Ottobock 58,70 2,62% Ottobock
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) 3,51 -1,74% pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 66,95 0,45% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 33,64 4,99% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 392,91 0,78%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 29: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 29
18.07.26 KW 29: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.07.26 KW 29: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX wenig bewegt -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen letztlich im Plus - Nikkei pausiert
Während der heimische Aktienmarkt seitwärts tendiert, ist bei den deutschen Nachbarn ein moderates Plus zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenstart mit grünen Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen