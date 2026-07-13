Gewinne in Frankfurt: SDAX am Mittag mit positivem Vorzeichen

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am ersten Tag der Woche.

Am Montag geht es im SDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,53 Prozent auf 18 224,29 Punkte aufwärts. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 87,812 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,445 Prozent leichter bei 18 047,60 Punkten, nach 18 128,23 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 227,57 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 045,02 Zählern.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, den Wert von 18 377,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.04.2026, wies der SDAX einen Stand von 17 270,11 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, bei 18 003,28 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5,00 Prozent nach oben. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell GFT SE (+ 3,68 Prozent auf 20,55 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3,17 Prozent auf 63,55 EUR), TeamViewer (+ 3,02 Prozent auf 5,63 EUR), 1&1 (+ 2,99 Prozent auf 20,65 EUR) und NORMA Group SE (+ 2,91 Prozent auf 18,40 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil HORNBACH (-3,16 Prozent auf 76,50 EUR), HelloFresh (-2,21 Prozent auf 3,62 EUR), Sixt SE St (-1,89 Prozent auf 70,05 EUR), tonies (-1,75 Prozent auf 12,34 EUR) und LPKF Laser Electronics (-1,72 Prozent auf 17,10 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Im SDAX weist die HelloFresh-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 621 415 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Springer Nature mit 3,640 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,83 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,46 Prozent bei der Mutares-Aktie an.

Redaktion finanzen.at