Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,18 Prozent fester bei 17 543,73 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 88,431 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,135 Prozent auf 17 535,95 Punkte an der Kurstafel, nach 17 512,37 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 17 590,76 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 17 498,13 Punkten.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 1,33 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bei 18 198,27 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, lag der SDAX bei 18 425,59 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.11.2025, wurde der SDAX auf 15 807,72 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,08 Prozent aufwärts. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit Drägerwerk (+ 6,27 Prozent auf 118,60 EUR), Basler (+ 4,03 Prozent auf 24,50 EUR), Springer Nature (+ 3,84 Prozent auf 23,00 EUR), SFC Energy (+ 3,34 Prozent auf 17,96 EUR) und Heidelberger Druckmaschinen (+ 3,31 Prozent auf 1,03 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen ASTA Energy Solutions (-5,14 Prozent auf 46,10 EUR), Energiekontor (-4,77 Prozent auf 19,76 EUR), Vossloh (-3,08 Prozent auf 46,60 EUR), Stabilus SE (-3,05 Prozent auf 13,34 EUR) und Douglas (-2,75 Prozent auf 7,42 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 443 022 Aktien gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 5,224 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,11 zu Buche schlagen. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,94 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at