Gewinne in Frankfurt: SDAX am Nachmittag fester

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,76 Prozent stärker bei 18 878,71 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 92,425 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18 906,77 Zählern und damit 0,906 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (18 736,95 Punkte).

Im Tagestief notierte der SDAX bei 18 832,41 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 18 923,29 Punkten.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, bei 17 727,33 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 25.02.2026, den Wert von 17 958,54 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, wurde der SDAX mit 16 284,25 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 8,78 Prozent. Das SDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 18 923,29 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten erreicht.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Verve Group (+ 8,35 Prozent auf 1,57 EUR), KSB SE (+ 5,44 Prozent auf 834,00 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 5,40 Prozent auf 1,42 EUR), Hypoport SE (+ 3,99 Prozent auf 82,15 EUR) und SAF-HOLLAND SE (+ 2,83 Prozent auf 19,64 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil SMA Solar (-2,66 Prozent auf 65,90 EUR), 1&1 (-2,59 Prozent auf 22,60 EUR), MBB SE (-1,80 Prozent auf 185,60 EUR), CANCOM SE (-1,65 Prozent auf 26,85 EUR) und KWS SAAT SE (-1,50 Prozent auf 72,10 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 730 833 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von 1&1 mit 4,095 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Fokus

Die Mutares-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die Mutares-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,80 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at