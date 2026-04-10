Alzchem Group Aktie
WKN DE: A2YNT3 / ISIN: DE000A2YNT30
|Index-Performance im Fokus
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10.04.2026 15:58:54
Gewinne in Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit grünem Vorzeichen
Um 15:42 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 1,43 Prozent stärker bei 17 276,97 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 87,453 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,172 Prozent höher bei 17 062,89 Punkten, nach 17 033,57 Punkten am Vortag.
Der SDAX verzeichnete bei 17 062,89 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 17 406,51 Einheiten.
Jahreshoch und Jahrestief des SDAX
Seit Beginn der Woche legte der SDAX bereits um 3,25 Prozent zu. Vor einem Monat, am 10.03.2026, wurde der SDAX mit 17 316,11 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 18 118,57 Punkten gehandelt. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 10.04.2025, einen Stand von 14 304,62 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 sank der Index bereits um 0,454 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18 480,20 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell Hypoport SE (+ 6,33 Prozent auf 81,50 EUR), NORMA Group SE (+ 5,67 Prozent auf 15,66 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,95 Prozent auf 60,45 EUR), PVA TePla (+ 4,32 Prozent auf 32,34 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 4,21 Prozent auf 173,40 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen Alzchem Group (-4,60 Prozent auf 172,00 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,33 Prozent auf 36,70 EUR), SMA Solar (-3,22 Prozent auf 46,22 EUR), PNE (-0,79 Prozent auf 8,77 EUR) und Vossloh (-0,53 Prozent auf 75,45 EUR).
Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der TeamViewer-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 594 531 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die 1&1-Aktie mit 4,307 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.
SDAX-Fundamentaldaten im Blick
2026 präsentiert die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Mutares-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,18 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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