Gewinne in Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit grünem Vorzeichen

Um 15:41 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 1,17 Prozent fester bei 18 434,68 Punkten. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 90,118 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SDAX 0,614 Prozent stärker bei 18 333,04 Punkten, nach 18 221,16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18 508,82 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 299,03 Punkten verzeichnete.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 1,01 Prozent. Vor einem Monat, am 14.04.2026, wurde der SDAX mit 17 682,27 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, den Stand von 17 840,08 Punkten. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 14.05.2025, mit 16 627,64 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 6,22 Prozent. Bei 18 717,19 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. 15 733,78 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell SMA Solar (+ 11,64 Prozent auf 62,35 EUR), Dermapharm (+ 7,25 Prozent auf 50,30 EUR), NORMA Group SE (+ 5,31 Prozent auf 17,84 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 5,23 Prozent auf 40,62 EUR) und PVA TePla (+ 5,17 Prozent auf 43,92 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil FRIEDRICH VORWERK (-5,50 Prozent auf 69,65 EUR), Wüstenrot Württembergische (-5,23 Prozent auf 14,12 EUR), MBB SE (-3,71 Prozent auf 192,20 EUR), Douglas (-3,58 Prozent auf 8,61 EUR) und Dürr (-3,02 Prozent auf 20,90 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 441 568 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,980 Mrd. Euro macht die Ottobock-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Fokus

In diesem Jahr weist die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die Mutares-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,99 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at