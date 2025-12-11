Dermapharm Aktie
WKN DE: A2GS5D / ISIN: DE000A2GS5D8
|Index-Performance
|
11.12.2025 17:59:23
Gewinne in Frankfurt: SDAX beendet den Donnerstagshandel im Plus
Zum Handelsende bewegte sich der SDAX im XETRA-Handel 0,23 Prozent fester bei 16 857,89 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 83,556 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,233 Prozent tiefer bei 16 780,07 Punkten, nach 16 819,19 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 16 765,55 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 869,45 Zählern.
SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Beginn der Woche fiel der SDAX bereits um 0,604 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 11.11.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 15 946,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.09.2025, wurde der SDAX auf 16 536,09 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 11.12.2024, erreichte der SDAX einen Stand von 14 184,03 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 21,39 Prozent zu. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 206,72 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 13 183,63 Zählern.
Heutige Tops und Flops im SDAX
Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit Douglas (+ 4,94 Prozent auf 12,74 EUR), Stabilus SE (+ 4,26 Prozent auf 19,60 EUR), Salzgitter (+ 3,23 Prozent auf 41,58 EUR), NORMA Group SE (+ 3,18 Prozent auf 14,26 EUR) und GFT SE (+ 3,14 Prozent auf 18,42 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil Alzchem Group (-11,72 Prozent auf 141,60 EUR), SCHOTT Pharma (-4,43 Prozent auf 15,10 EUR), Dermapharm (-3,14 Prozent auf 37,00 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-2,92 Prozent auf 83,20 EUR) und Medios (-2,66 Prozent auf 13,92 EUR).
SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Schaeffler-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 720 267 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 7,054 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.
SDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,95 erwartet. Im Index verzeichnet die HAMBORNER REIT-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,45 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Dermapharm Holding SEmehr Nachrichten
|
11.12.25
|Gewinne in Frankfurt: SDAX beendet den Donnerstagshandel im Plus (finanzen.at)
|
10.12.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
10.12.25
|AKTIE IM FOKUS: Dermapharm springen hoch - Gründer Beier kauft weitere Aktien (dpa-AFX)
|
10.12.25
|EQS-DD: Dermapharm Holding SE: Themis Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Kauf (EQS Group)
|
10.12.25
|EQS-DD: Dermapharm Holding SE: Themis Beteiligungs-Aktiengesellschaft, buy (EQS Group)
|
18.11.25
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX beendet die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
18.11.25
|Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
18.11.25
|Börse Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer (finanzen.at)
