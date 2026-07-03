Gewinne in Frankfurt: SDAX beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone

Am Freitag zeigten sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Im SDAX ging es im XETRA-Handel zum Handelsende um 1,81 Prozent aufwärts auf 18 558,81 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 87,646 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,398 Prozent höher bei 18 301,72 Punkten, nach 18 229,17 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SDAX betrug 18 585,73 Punkte, das Tagestief hingegen 18 297,19 Zähler.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der SDAX bereits um 3,90 Prozent zu. Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 03.06.2026, den Stand von 18 769,86 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wurde der SDAX mit 16 724,07 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 03.07.2025, wies der SDAX einen Stand von 17 599,59 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 6,93 Prozent zu. Bei 19 325,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 15 733,78 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell Befesa (+ 7,84 Prozent auf 31,65 EUR), PVA TePla (+ 5,94 Prozent auf 41,74 EUR), Hypoport SE (+ 5,45 Prozent auf 91,95 EUR), Vossloh (+ 5,43 Prozent auf 69,95 EUR) und ASTA Energy Solutions (+ 4,96 Prozent auf 72,00 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil Shelly (-3,90 Prozent auf 56,70 EUR), Springer Nature (-2,57 Prozent auf 18,20 EUR), ATOSS Software (-1,23 Prozent auf 72,10 EUR), HelloFresh (-1,23 Prozent auf 4,02 EUR) und CANCOM SE (-1,22 Prozent auf 24,35 EUR).

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SDAX sticht die TeamViewer-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 453 642 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Springer Nature-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,815 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Werte

In diesem Jahr verzeichnet die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,11 Prozent bei der HAMBORNER REIT-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at