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WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809

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Marktbericht 23.10.2026 09:28:57

Gewinne in Frankfurt: SDAX beginnt Freitagshandel mit Gewinnen

Gewinne in Frankfurt: SDAX beginnt Freitagshandel mit Gewinnen

Das macht der SDAX am Freitagmorgen.

Am Freitag notiert der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,11 Prozent höher bei 18 219,23 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 91,387 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,273 Prozent fester bei 18 248,32 Punkten in den Handel, nach 18 198,60 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 250,30 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 214,36 Einheiten.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der SDAX bereits um 0,203 Prozent zu. Vor einem Monat, am 23.09.2026, lag der SDAX noch bei 18 345,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, wies der SDAX 18 098,62 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 23.10.2025, wies der SDAX 17 278,22 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,98 Prozent aufwärts. Bei 19 325,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern erreicht.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit Ottobock (+ 4,00 Prozent auf 52,00 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 2,37 Prozent auf 10,80 EUR), KWS SAAT SE (+ 2,22 Prozent auf 69,00 EUR), Medios (+ 1,96 Prozent auf 10,40 EUR) und SFC Energy (+ 1,89 Prozent auf 17,24 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen SAF-HOLLAND SE (-3,20 Prozent auf 21,15 EUR), Vossloh (-3,08 Prozent auf 50,35 EUR), TeamViewer (-1,67 Prozent auf 7,34 EUR), GFT SE (-1,41 Prozent auf 27,90 EUR) und EVOTEC SE (-1,13 Prozent auf 2,81 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SDAX weist die SGL Carbon SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 53 792 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 5,065 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Mitglieder

Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die HAMBORNER REIT-Aktie mit 8,48 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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1&1 AG 23,90 0,00% 1&1 AG
EVOTEC SE 2,80 -0,50% EVOTEC SE
GFT SE 27,95 -1,41% GFT SE
HAMBORNER REIT 4,11 0,49% HAMBORNER REIT
KWS SAAT SE & Co. KGaA 67,00 -1,03% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 10,45 -0,48% LPKF Laser & Electronics AG
Medios AG 10,14 0,00% Medios AG
Mutares 28,05 2,75% Mutares
Ottobock 49,40 -1,10% Ottobock
SAF-HOLLAND SE 20,35 -6,86% SAF-HOLLAND SE
SFC Energy AG 16,82 -0,59% SFC Energy AG
SGL Carbon SE 4,91 3,59% SGL Carbon SE
TeamViewer 7,39 -0,14% TeamViewer
Vossloh AG 48,72 -5,76% Vossloh AG

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 106,58 -0,51%

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