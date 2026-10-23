EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|Marktbericht
|
23.10.2026 09:28:57
Gewinne in Frankfurt: SDAX beginnt Freitagshandel mit Gewinnen
Am Freitag notiert der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,11 Prozent höher bei 18 219,23 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 91,387 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,273 Prozent fester bei 18 248,32 Punkten in den Handel, nach 18 198,60 Punkten am Vortag.
Der SDAX verzeichnete bei 18 250,30 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 214,36 Einheiten.
SDAX-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche legte der SDAX bereits um 0,203 Prozent zu. Vor einem Monat, am 23.09.2026, lag der SDAX noch bei 18 345,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, wies der SDAX 18 098,62 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 23.10.2025, wies der SDAX 17 278,22 Punkte auf.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,98 Prozent aufwärts. Bei 19 325,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern erreicht.
Gewinner und Verlierer im SDAX
Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit Ottobock (+ 4,00 Prozent auf 52,00 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 2,37 Prozent auf 10,80 EUR), KWS SAAT SE (+ 2,22 Prozent auf 69,00 EUR), Medios (+ 1,96 Prozent auf 10,40 EUR) und SFC Energy (+ 1,89 Prozent auf 17,24 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen SAF-HOLLAND SE (-3,20 Prozent auf 21,15 EUR), Vossloh (-3,08 Prozent auf 50,35 EUR), TeamViewer (-1,67 Prozent auf 7,34 EUR), GFT SE (-1,41 Prozent auf 27,90 EUR) und EVOTEC SE (-1,13 Prozent auf 2,81 EUR).
SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im SDAX weist die SGL Carbon SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 53 792 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 5,065 Mrd. Euro heraus.
Diese Dividenden zahlen die SDAX-Mitglieder
Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die HAMBORNER REIT-Aktie mit 8,48 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu HAMBORNER REIT
|
23.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
23.10.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX nachmittags (finanzen.at)
|
23.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
23.10.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX beginnt Freitagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
22.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
22.10.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX liegt im Minus (finanzen.at)
|
22.10.26
|Schwacher Handel: SDAX mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
22.10.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.at)
Analysen zu EVOTEC SE
|16.10.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|14.07.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|04.05.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|03.03.25
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|1&1 AG
|23,90
|0,00%
|EVOTEC SE
|2,80
|-0,50%
|GFT SE
|27,95
|-1,41%
|HAMBORNER REIT
|4,11
|0,49%
|KWS SAAT SE & Co. KGaA
|67,00
|-1,03%
|LPKF Laser & Electronics AG
|10,45
|-0,48%
|Medios AG
|10,14
|0,00%
|Mutares
|28,05
|2,75%
|Ottobock
|49,40
|-1,10%
|SAF-HOLLAND SE
|20,35
|-6,86%
|SFC Energy AG
|16,82
|-0,59%
|SGL Carbon SE
|4,91
|3,59%
|TeamViewer
|7,39
|-0,14%
|Vossloh AG
|48,72
|-5,76%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|18 106,58
|-0,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.