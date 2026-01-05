Schaeffler Aktie

Schaeffler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Bewegung 05.01.2026 15:59:30

Gewinne in Frankfurt: SDAX bewegt sich nachmittags im Plus

Gewinne in Frankfurt: SDAX bewegt sich nachmittags im Plus

Der SDAX gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt.

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,66 Prozent stärker bei 17 470,80 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 93,051 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,473 Prozent höher bei 17 437,81 Punkten, nach 17 355,68 Punkten am Vortag.

Bei 17 539,11 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 17 305,07 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 05.12.2025, lag der SDAX-Kurs bei 16 905,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, betrug der SDAX-Kurs 17 365,82 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, bei 13 815,52 Punkten.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit Siltronic (+ 8,33 Prozent auf 55,25 EUR), secunet Security Networks (+ 6,00 Prozent auf 194,40 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,29 Prozent auf 43,00 EUR), Ottobock (+ 5,14 Prozent auf 68,55 EUR) und DEUTZ (+ 4,27 Prozent auf 9,03 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen Alzchem Group (-4,83 Prozent auf 149,80 EUR), Energiekontor (-4,11 Prozent auf 36,20 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-4,10 Prozent auf 1,97 EUR), HelloFresh (-3,41 Prozent auf 5,72 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (-2,18 Prozent auf 4,84 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HelloFresh-Aktie. 1 068 754 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 8,150 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus

Die Mutares-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die Mutares-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,37 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu SDAX-Aktien
Marktkapitalisierungen im Überblick
Zum SDAX-Chart

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Schaeffler AGmehr Nachrichten

Analysen zu Schaeffler AGmehr Analysen

05.01.26 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.12.25 Schaeffler Hold Jefferies & Company Inc.
26.11.25 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.11.25 Schaeffler Kaufen DZ BANK
11.11.25 Schaeffler Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Alzchem Group AG 153,60 -2,78% Alzchem Group AG
DEUTZ AG 9,01 4,65% DEUTZ AG
Energiekontor AG 37,20 -1,46% Energiekontor AG
Heidelberger Druckmaschinen AG 1,97 -2,48% Heidelberger Druckmaschinen AG
HelloFresh 5,58 -5,77% HelloFresh
Mutares 30,20 1,68% Mutares
Ottobock 67,30 3,54% Ottobock
ProSiebenSat.1 Media SE 4,87 -1,89% ProSiebenSat.1 Media SE
Schaeffler AG 8,49 -1,91% Schaeffler AG
SCHOTT Pharma 14,92 1,22% SCHOTT Pharma
secunet Security Networks AG 194,40 6,70% secunet Security Networks AG
Siltronic AG 55,40 8,73% Siltronic AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 42,92 5,04% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

Indizes in diesem Artikel

SDAX 17 551,47 1,13%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich stärker -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen zum Handelsende stärker - Dow mit neuer Bestmarke - Asiens Börsen schließen größtenteils weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt notierte im Montagshandel im Plus. Der deutsche Leitindex markierte einen neuen Rekordstand. Die US-Börsen legten zum Wochenstart zu. An den Märkten in Fernost wurden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen