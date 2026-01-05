Gewinne in Frankfurt: SDAX bewegt sich nachmittags im Plus

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,66 Prozent stärker bei 17 470,80 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 93,051 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,473 Prozent höher bei 17 437,81 Punkten, nach 17 355,68 Punkten am Vortag.

Bei 17 539,11 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 17 305,07 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 05.12.2025, lag der SDAX-Kurs bei 16 905,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, betrug der SDAX-Kurs 17 365,82 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, bei 13 815,52 Punkten.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit Siltronic (+ 8,33 Prozent auf 55,25 EUR), secunet Security Networks (+ 6,00 Prozent auf 194,40 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,29 Prozent auf 43,00 EUR), Ottobock (+ 5,14 Prozent auf 68,55 EUR) und DEUTZ (+ 4,27 Prozent auf 9,03 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen Alzchem Group (-4,83 Prozent auf 149,80 EUR), Energiekontor (-4,11 Prozent auf 36,20 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-4,10 Prozent auf 1,97 EUR), HelloFresh (-3,41 Prozent auf 5,72 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (-2,18 Prozent auf 4,84 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HelloFresh-Aktie. 1 068 754 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 8,150 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus

Die Mutares-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die Mutares-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,37 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at