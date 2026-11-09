Gewinne in Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen mittags zu

Um 12:09 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,83 Prozent stärker bei 17 991,76 Punkten. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 89,361 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,030 Prozent auf 17 848,99 Punkte an der Kurstafel, nach 17 843,71 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 17 993,65 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 17 800,17 Punkten.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 09.10.2026, wies der SDAX einen Wert von 18 098,20 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der SDAX einen Stand von 18 659,63 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Stand von 15 779,45 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,66 Prozent aufwärts. Das SDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell OHB SE (+ 6,17 Prozent auf 203,00 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 4,92 Prozent auf 70,35 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 4,68 Prozent auf 73,85 EUR), Befesa (+ 3,63 Prozent auf 38,50 EUR) und Deutsche Beteiligungs (+ 3,47 Prozent auf 20,30 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil SCHOTT Pharma (-4,37 Prozent auf 20,80 EUR), Deutsche Euroshop (-2,31 Prozent auf 16,10 EUR), TeamViewer (-2,26 Prozent auf 4,94 EUR), Douglas (-1,98 Prozent auf 7,92 EUR) und PNE (-1,36 Prozent auf 5,09 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die TeamViewer-Aktie. 467 171 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX mit 5,171 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus

2026 präsentiert die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die HAMBORNER REIT-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,55 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at