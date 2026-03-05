Gewinne in Frankfurt: SDAX klettert am Nachmittag

Wenig verändert zeigt sich der SDAX am Nachmittag.

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,07 Prozent stärker bei 17 568,89 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 90,546 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SDAX 0,020 Prozent schwächer bei 17 552,49 Punkten, nach 17 556,01 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 17 778,58 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 17 491,97 Punkten.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 0,306 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.02.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 17 878,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.12.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16 905,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.03.2025, betrug der SDAX-Kurs 15 517,54 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,23 Prozent aufwärts. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 480,20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 983,42 Punkten.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit GFT SE (+ 12,39 Prozent auf 17,96 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 7,27 Prozent auf 28,62 EUR), Sixt SE St (+ 5,51 Prozent auf 68,00 EUR), JENOPTIK (+ 5,14 Prozent auf 29,04 EUR) und Gerresheimer (+ 4,66 Prozent auf 17,95 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil pbb (-4,48 Prozent auf 3,11 EUR), Dürr (-4,19 Prozent auf 21,75 EUR), Schaeffler (-3,90 Prozent auf 7,88 EUR), Vossloh (-3,44 Prozent auf 75,90 EUR) und SMA Solar (-3,00 Prozent auf 31,04 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Die Schaeffler-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 289 731 Aktien gehandelt. Die Schaeffler-Aktie hat im SDAX mit 7,465 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

Unter den SDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 4,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,36 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at