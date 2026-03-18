Gewinne in Frankfurt: SDAX klettert mittags

Mit dem SDAX geht es am Mittwochmittag aufwärts.

Um 12:10 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 1,33 Prozent stärker bei 17 141,76 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 82,860 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,384 Prozent auf 16 982,41 Punkte an der Kurstafel, nach 16 917,52 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 16 971,59 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 17 148,50 Einheiten.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der SDAX bereits um 1,81 Prozent. Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 18.02.2026, den Stand von 18 093,03 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.12.2025, lag der SDAX bei 16 775,15 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.03.2025, wies der SDAX 16 638,78 Punkte auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Minus von 1,23 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 480,20 Punkten. Bei 16 590,79 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Hypoport SE (+ 11,57 Prozent auf 92,60 EUR), pbb (+ 8,39 Prozent auf 3,00 EUR), Alzchem Group (+ 4,71 Prozent auf 178,00 EUR), Springer Nature (+ 4,48 Prozent auf 17,74 EUR) und Energiekontor (+ 3,69 Prozent auf 35,10 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil HelloFresh (-13,78 Prozent auf 3,93 EUR), Gerresheimer (-3,83 Prozent auf 18,60 EUR), PVA TePla (-1,71 Prozent auf 26,42 EUR), PNE (-1,59 Prozent auf 8,03 EUR) und tonies (-1,29 Prozent auf 10,72 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im SDAX

Die HelloFresh-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 3 787 389 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,117 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder

Die Mutares-Aktie weist mit 4,13 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Mit 8,38 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mutares-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at