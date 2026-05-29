Gewinne in Frankfurt: SDAX klettert schlussendlich

Letztendlich bewegte sich der SDAX im XETRA-Handel 0,53 Prozent stärker bei 19 190,03 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 92,880 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,378 Prozent höher bei 19 161,81 Punkten in den Freitagshandel, nach 19 089,71 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 19 319,06 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19 146,50 Punkten lag.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 1,50 Prozent. Vor einem Monat, am 29.04.2026, wurde der SDAX mit 17 641,57 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 18 194,96 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 29.05.2025, einen Wert von 16 713,30 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,57 Prozent nach oben. Bei 19 319,06 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern registriert.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Siltronic (+ 9,18 Prozent auf 104,70 EUR), Verve Group (+ 7,18 Prozent auf 1,82 EUR), Stabilus SE (+ 5,32 Prozent auf 19,02 EUR), EVOTEC SE (+ 3,33 Prozent auf 5,28 EUR) und CANCOM SE (+ 3,28 Prozent auf 28,30 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil Energiekontor (-6,34 Prozent auf 45,05 EUR), SMA Solar (-3,45 Prozent auf 65,75 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-3,28 Prozent auf 1,48 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,82 Prozent auf 37,90 EUR) und Springer Nature (-2,73 Prozent auf 19,26 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Das Handelsvolumen der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 327 382 Aktien gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,033 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Fokus

Die Mutares-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die Mutares-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,52 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at