Gewinne in Frankfurt: SDAX liegt am Mittag im Plus

Am Donnerstag gewinnt der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,43 Prozent auf 19 010,21 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 92,453 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der SDAX 0,154 Prozent leichter bei 18 900,19 Punkten, nach 18 929,43 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 900,19 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 19 039,74 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang Gewinne von 0,547 Prozent. Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 28.04.2026, den Stand von 17 590,61 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 18 194,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.05.2025, wies der SDAX einen Stand von 16 674,33 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,53 Prozent zu. Bei 19 039,74 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Heidelberger Druckmaschinen (+ 6,67 Prozent auf 1,55 EUR), Alzchem Group (+ 5,82 Prozent auf 187,20 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3,79 Prozent auf 39,44 EUR), Drägerwerk (+ 3,57 Prozent auf 92,80 EUR) und Siltronic (+ 2,58 Prozent auf 95,60 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil SFC Energy (-2,26 Prozent auf 23,75 EUR), Ottobock (-2,22 Prozent auf 52,90 EUR), Stabilus SE (-2,09 Prozent auf 17,78 EUR), Douglas (-1,72 Prozent auf 8,55 EUR) und Dürr (-1,64 Prozent auf 21,00 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 515 075 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,025 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf

Die Mutares-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,51 Prozent bei der Mutares-Aktie an.

Redaktion finanzen.at