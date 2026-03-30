Gewinne in Frankfurt: SDAX liegt schlussendlich im Plus

Am Montag bewegte sich der SDAX via XETRA schlussendlich 0,22 Prozent fester bei 16 374,16 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 83,065 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 16 263,20 Zählern und damit 0,460 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (16 338,41 Punkte).

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 16 126,99 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16 374,55 Punkten lag.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, mit 18 194,96 Punkten bewertet. Der SDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 30.12.2025, bei 17 174,73 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, den Wert von 15 624,22 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 sank der Index bereits um 5,66 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 480,20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15 733,78 Zählern.

SDAX-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Südzucker (+ 15,62 Prozent auf 12,14 EUR), CANCOM SE (+ 4,98 Prozent auf 24,25 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4,96 Prozent auf 45,72 EUR), PNE (+ 4,86 Prozent auf 7,99 EUR) und KWS SAAT SE (+ 4,14 Prozent auf 72,90 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-6,27 Prozent auf 48,88 EUR), Wüstenrot Württembergische (-5,79 Prozent auf 13,66 EUR), Gerresheimer (-5,44 Prozent auf 19,46 EUR), Siltronic (-4,00 Prozent auf 52,75 EUR) und PVA TePla (-3,61 Prozent auf 29,94 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Die Südzucker-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 1 047 847 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,051 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den SDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 4,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,10 Prozent bei der Mutares-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at