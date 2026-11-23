Der SDAX tendierte im XETRA-Handel letztendlich um 2,49 Prozent stärker bei 17 176,38 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 84,363 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,300 Prozent auf 16 808,78 Punkte an der Kurstafel, nach 16 758,56 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 17 195,87 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 807,13 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 23.10.2026, stand der SDAX bei 18 106,58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, lag der SDAX bei 18 564,27 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, stand der SDAX bei 15 750,71 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,03 Prozent abwärts. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell LPKF Laser Electronics (+ 10,12 Prozent auf 7,62 EUR), Basler (+ 9,15 Prozent auf 23,85 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 8,76 Prozent auf 75,10 EUR), PVA TePla (+ 7,50 Prozent auf 26,96 EUR) und ASTA Energy Solutions (+ 7,22 Prozent auf 41,60 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen STO SE (-2,69 Prozent auf 97,50 EUR), PNE (-2,59 Prozent auf 4,13 EUR), grenke (-2,40 Prozent auf 10,58 EUR), Südzucker (-1,30 Prozent auf 10,60 EUR) und init innovation in traffic systems SE (-1,09 Prozent auf 31,80 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. 1 642 398 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX hat die 1&1-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 5,203 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus

In diesem Jahr weist die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,11 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at