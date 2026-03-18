Gewinne in Frankfurt: SDAX liegt zum Start des Mittwochshandels im Plus

Der SDAX hält am Mittwoch an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,55 Prozent fester bei 17 010,86 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 82,860 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0,384 Prozent stärker bei 16 982,41 Punkten, nach 16 917,52 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 17 012,33 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 16 971,59 Punkten.

SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang Gewinne von 1,03 Prozent. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 18.02.2026, bei 18 093,03 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.12.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 16 775,15 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 18.03.2025, bewegte sich der SDAX bei 16 638,78 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,99 Prozent. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 480,20 Punkten. Bei 16 590,79 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Salzgitter (+ 2,96 Prozent auf 40,34 EUR), pbb (+ 2,31 Prozent auf 2,83 EUR), PVA TePla (+ 2,31 Prozent auf 27,50 EUR), GFT SE (+ 2,25 Prozent auf 18,16 EUR) und Dürr (+ 2,19 Prozent auf 19,56 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil HelloFresh (-6,54 Prozent auf 4,26 EUR), Gerresheimer (-3,83 Prozent auf 18,60 EUR), PNE (-1,84 Prozent auf 8,01 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-1,51 Prozent auf 1,31 EUR) und Südzucker (-1,25 Prozent auf 10,23 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HelloFresh-Aktie. 666 491 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,117 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,13 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,38 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at