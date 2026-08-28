Vincorion Aktie

Vincorion für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: VNC001 / ISIN: DE000VNC0014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Blick 28.08.2026 12:26:48

Gewinne in Frankfurt: SDAX mittags auf grünem Terrain

Gewinne in Frankfurt: SDAX mittags auf grünem Terrain

Der SDAX befindet sich am fünften Tag der Woche im Aufwind.

Um 12:09 Uhr geht es im SDAX im XETRA-Handel um 0,43 Prozent aufwärts auf 19 033,53 Punkte. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 94,254 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,149 Prozent fester bei 18 980,86 Punkten in den Handel, nach 18 952,55 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 19 054,56 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 980,86 Zählern.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der SDAX bereits um 2,64 Prozent zu. Vor einem Monat, am 28.07.2026, lag der SDAX-Kurs bei 18 352,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, stand der SDAX noch bei 19 089,71 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, wies der SDAX einen Wert von 16 964,16 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 9,67 Prozent zu Buche. Bei 19 325,96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SDAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell SMA Solar (+ 2,95 Prozent auf 57,65 EUR), OHB SE (+ 2,73 Prozent auf 195,40 EUR), PVA TePla (+ 2,26 Prozent auf 30,74 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 2,13 Prozent auf 74,25 EUR) und Mutares (+ 1,96 Prozent auf 26,05 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil GFT SE (-2,31 Prozent auf 25,35 EUR), LPKF Laser Electronics (-1,81 Prozent auf 13,55 EUR), Ströer SE (-1,51 Prozent auf 39,10 EUR), Vincorion (-1,39 Prozent auf 20,59 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,11 Prozent auf 66,70 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die TeamViewer-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 483 742 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von OHB SE mit 4,064 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien

Unter den SDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mutares-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,84 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart
Marktkapitalisierungen im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Vincorion

mehr Nachrichten

Analysen zu SMA Solar AG

mehr Analysen
18.08.26 SMA Solar Halten DZ BANK
18.08.26 SMA Solar Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.08.26 SMA Solar Buy Deutsche Bank AG
13.08.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

FRIEDRICH VORWERK 74,95 2,88% FRIEDRICH VORWERK
GFT SE 25,25 -0,59% GFT SE
KWS SAAT SE & Co. KGaA 77,80 1,30% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 12,65 -7,66% LPKF Laser & Electronics AG
Mutares 25,90 1,37% Mutares
OHB SE 191,00 0,10% OHB SE
PVA TePla AG 30,84 2,87% PVA TePla AG
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 63,85 -4,91% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
SMA Solar AG 56,95 1,88% SMA Solar AG
Ströer SE & Co. KGaA 39,00 -1,12% Ströer SE & Co. KGaA
TeamViewer 7,19 3,31% TeamViewer
Vincorion 20,45 -1,49% Vincorion

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 995,19 0,22%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:08 KW 35: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04:30 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
28.08.26 KW 35: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
28.08.26 Paul Singers Elliott Investment Management: Auf diese Aktien setzte der Investor im 2. Quartal 2026
27.08.26 Grantham setzt neue Akzente: GMO verkauft Berkshire und kauft Netflix

Börse aktuell - Live Ticker

Jackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen