Vincorion Aktie
WKN DE: VNC001 / ISIN: DE000VNC0014
|Index-Performance im Blick
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28.08.2026 12:26:48
Gewinne in Frankfurt: SDAX mittags auf grünem Terrain
Um 12:09 Uhr geht es im SDAX im XETRA-Handel um 0,43 Prozent aufwärts auf 19 033,53 Punkte. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 94,254 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,149 Prozent fester bei 18 980,86 Punkten in den Handel, nach 18 952,55 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 19 054,56 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 980,86 Zählern.
SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn legte der SDAX bereits um 2,64 Prozent zu. Vor einem Monat, am 28.07.2026, lag der SDAX-Kurs bei 18 352,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, stand der SDAX noch bei 19 089,71 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, wies der SDAX einen Wert von 16 964,16 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 9,67 Prozent zu Buche. Bei 19 325,96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
SDAX-Tops und -Flops
Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell SMA Solar (+ 2,95 Prozent auf 57,65 EUR), OHB SE (+ 2,73 Prozent auf 195,40 EUR), PVA TePla (+ 2,26 Prozent auf 30,74 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 2,13 Prozent auf 74,25 EUR) und Mutares (+ 1,96 Prozent auf 26,05 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil GFT SE (-2,31 Prozent auf 25,35 EUR), LPKF Laser Electronics (-1,81 Prozent auf 13,55 EUR), Ströer SE (-1,51 Prozent auf 39,10 EUR), Vincorion (-1,39 Prozent auf 20,59 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,11 Prozent auf 66,70 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf
Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die TeamViewer-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 483 742 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von OHB SE mit 4,064 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der SDAX-Aktien
Unter den SDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mutares-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,84 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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