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Index-Performance im Fokus 04.11.2026 12:26:46

Gewinne in Frankfurt: SDAX mittags mit Gewinnen

Gewinne in Frankfurt: SDAX mittags mit Gewinnen

Der SDAX entwickelt sich heute positiv.

Am Mittwoch bewegt sich der SDAX um 12:08 Uhr via XETRA 1,25 Prozent fester bei 18 241,69 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 90,982 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,104 Prozent auf 17 998,40 Punkte an der Kurstafel, nach 18 017,08 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 17 996,29 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 18 249,52 Punkten.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 0,947 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der SDAX mit 18 194,70 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 18 639,43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, betrug der SDAX-Kurs 16 280,97 Punkte.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 5,11 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten erreicht.

Tops und Flops im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell SMA Solar (+ 11,76 Prozent auf 57,00 EUR), Hypoport SE (+ 5,81 Prozent auf 84,65 EUR), Basler (+ 5,33 Prozent auf 24,70 EUR), Grand City Properties (+ 4,80 Prozent auf 7,42 EUR) und pbb (+ 4,42 Prozent auf 2,93 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen Vincorion (-3,40 Prozent auf 18,03 EUR), NORMA Group SE (-3,21 Prozent auf 15,10 EUR), OHB SE (-2,36 Prozent auf 206,50 EUR), Adtran Networks SE (-1,83 Prozent auf 21,50 EUR) und Medios (-1,23 Prozent auf 11,26 EUR).

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die TeamViewer-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 925 718 Aktien gehandelt. Mit 5,139 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der SDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,33 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,70 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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1&1 AG 24,25 -1,22% 1&1 AG
Adtran Networks SE 21,30 -0,93% Adtran Networks SE
Basler AG 24,05 3,00% Basler AG
Grand City Properties S.A. 7,54 0,53% Grand City Properties S.A.
HAMBORNER REIT 4,02 -0,50% HAMBORNER REIT
Hypoport SE 89,25 3,96% Hypoport SE
KWS SAAT SE & Co. KGaA 67,40 -0,59% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Medios AG 11,12 -4,47% Medios AG
Mutares 27,15 -0,37% Mutares
NORMA Group SE 14,30 -3,64% NORMA Group SE
OHB SE 195,40 -11,58% OHB SE
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) 2,96 -0,47% pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
SMA Solar AG 49,38 -9,48% SMA Solar AG
TeamViewer 5,17 -4,26% TeamViewer
Vincorion 17,13 -6,42% Vincorion

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