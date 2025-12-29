Gewinne in Frankfurt: SDAX mittags mit Zuschlägen

Am Montag gewinnt der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,69 Prozent auf 16 923,47 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 90,001 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der SDAX 0,223 Prozent fester bei 16 844,25 Punkten, nach 16 806,75 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 16 923,47 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 16 803,75 Punkten.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, wurde der SDAX auf 16 657,64 Punkte taxiert. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 29.09.2025, einen Wert von 16 872,76 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, bei 13 722,06 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 21,86 Prozent zu. Das Jahreshoch des SDAX steht derzeit bei 18 206,72 Punkten. Bei 13 183,63 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell tonies (+ 6,13 Prozent auf 10,56 EUR), Energiekontor (+ 3,70 Prozent auf 35,05 EUR), Schaeffler (+ 3,09 Prozent auf 8,17 EUR), Salzgitter (+ 2,78 Prozent auf 40,68 EUR) und Medios (+ 2,40 Prozent auf 14,48 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen PNE (-1,99 Prozent auf 9,84 EUR), MLP SE (-1,45 Prozent auf 6,81 EUR), Springer Nature (-1,17 Prozent auf 18,66 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-0,99 Prozent auf 80,20 EUR) und Dürr (-0,67 Prozent auf 22,30 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Schaeffler-Aktie. 404 144 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 7,483 Mrd. Euro macht die Schaeffler-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 3,06 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Unter den Aktien im Index verzeichnet die HAMBORNER REIT-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,24 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

