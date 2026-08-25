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WKN DE: A4214T / ISIN: AT100ASTA001

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Index im Fokus 25.08.2026 12:26:49

Gewinne in Frankfurt: SDAX steigt

Gewinne in Frankfurt: SDAX steigt

Der SDAX gewinnt derzeit an Wert.

Um 12:08 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 1,26 Prozent höher bei 18 669,48 Punkten. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 94,317 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der SDAX 0,478 Prozent stärker bei 18 525,48 Punkten, nach 18 437,38 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 18 493,87 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 675,96 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 18 229,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.05.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18 871,93 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, wies der SDAX einen Stand von 17 177,16 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 7,57 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der SDAX bislang 19 325,96 Punkte. Bei 15 733,78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit LPKF Laser Electronics (+ 4,35 Prozent auf 13,20 EUR), PVA TePla (+ 4,11 Prozent auf 29,86 EUR), Stabilus SE (+ 3,98 Prozent auf 17,26 EUR), MBB SE (+ 3,85 Prozent auf 189,00 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (+ 3,70 Prozent auf 71,55 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil OHB SE (-1,25 Prozent auf 198,00 EUR), Südzucker (-0,94 Prozent auf 12,62 EUR), ASTA Energy Solutions (-0,72 Prozent auf 55,40 EUR), Vincorion (-0,61 Prozent auf 21,02 EUR) und init innovation in traffic systems SE (-0,55 Prozent auf 45,00 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 383 109 Aktien gehandelt. Die OHB SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,589 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

SDAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,32 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,72 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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ASTA Energy Solutions 57,60 6,27% ASTA Energy Solutions
EVOTEC SE 3,35 0,00% EVOTEC SE
FRIEDRICH VORWERK 71,60 0,42% FRIEDRICH VORWERK
HAMBORNER REIT 4,33 0,46% HAMBORNER REIT
init innovation in traffic systems SE 45,45 0,44% init innovation in traffic systems SE
KWS SAAT SE & Co. KGaA 77,30 0,13% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 13,60 3,42% LPKF Laser & Electronics AG
MBB SE 183,80 0,22% MBB SE
Mutares 25,85 0,00% Mutares
OHB SE 194,20 0,21% OHB SE
PVA TePla AG 29,68 2,34% PVA TePla AG
Stabilus SE 17,08 0,47% Stabilus SE
Südzucker AG (Suedzucker AG) 12,60 -1,10% Südzucker AG (Suedzucker AG)
Vincorion 20,58 -0,91% Vincorion

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SDAX 18 642,01 0,54%

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