Gewinne in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsende Gewinne

Am Freitag stieg der SDAX via XETRA letztendlich um 1,21 Prozent auf 18 727,94 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 91,415 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,821 Prozent auf 18 655,98 Punkte an der Kurstafel, nach 18 503,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 744,56 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 585,14 Zählern.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der SDAX bereits um 2,70 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.04.2026, stand der SDAX bei 18 041,73 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, betrug der SDAX-Kurs 18 023,92 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 22.05.2025, bewegte sich der SDAX bei 16 423,28 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 7,91 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 18 744,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit NORMA Group SE (+ 6,74 Prozent auf 17,74 EUR), SMA Solar (+ 4,88 Prozent auf 67,70 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,03 Prozent auf 90,35 EUR), SFC Energy (+ 3,98 Prozent auf 23,50 EUR) und PVA TePla (+ 3,85 Prozent auf 42,62 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen Hypoport SE (-3,25 Prozent auf 79,00 EUR), Douglas (-2,32 Prozent auf 8,42 EUR), CEWE Stiftung (-2,28 Prozent auf 102,80 EUR), pbb (-2,12 Prozent auf 3,52 EUR) und init innovation in traffic systems SE (-2,09 Prozent auf 51,60 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SDAX sticht die TeamViewer-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1 095 428 Aktien gehandelt. Mit 3,980 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,79 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,81 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at