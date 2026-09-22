Gewinne in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsende Zuschläge

Für den SDAX ging es zum Handelsende aufwärts.

Der SDAX notierte im XETRA-Handel schlussendlich um 1,21 Prozent stärker bei 18 441,09 Punkten. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 91,847 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,115 Prozent auf 18 240,85 Punkte an der Kurstafel, nach 18 219,97 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 18 441,09 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 192,78 Punkten lag.

SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, einen Stand von 18 564,27 Punkten. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 22.06.2026, einen Wert von 18 395,47 Punkten auf. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 22.09.2025, einen Stand von 16 944,87 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,25 Prozent zu. Das SDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell SMA Solar (+ 5,89 Prozent auf 62,00 EUR), Drägerwerk (+ 5,41 Prozent auf 120,80 EUR), Basler (+ 5,13 Prozent auf 24,60 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 4,74 Prozent auf 14,35 EUR) und Douglas (+ 4,12 Prozent auf 7,33 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen NORMA Group SE (-6,03 Prozent auf 16,52 EUR), OHB SE (-4,28 Prozent auf 170,00 EUR), GFT SE (-2,81 Prozent auf 25,95 EUR), pbb (-2,46 Prozent auf 3,17 EUR) und Deutsche Beteiligungs (-2,43 Prozent auf 20,10 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 366 933 Aktien gehandelt. Im SDAX hat die 1&1-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,220 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus

Im SDAX weist die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,25 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at