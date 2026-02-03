Gewinne in Frankfurt: SDAX verbucht zum Start des Dienstagshandels Zuschläge

Der SDAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Dienstag fort.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,35 Prozent stärker bei 18 191,95 Punkten. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 96,001 Mrd. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,444 Prozent auf 18 208,65 Punkte an der Kurstafel, nach 18 128,17 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 218,06 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 18 190,53 Einheiten.

SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, bei 17 355,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.11.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 16 543,43 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.02.2025, wies der SDAX 14 435,33 Punkte auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 4,82 Prozent zu Buche. Das SDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 18 480,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 174,39 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit EVOTEC SE (+ 9,32 Prozent auf 6,45 EUR), Douglas (+ 6,88 Prozent auf 11,50 EUR), DEUTZ (+ 2,84 Prozent auf 11,21 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 2,31 Prozent auf 17,72 EUR) und Salzgitter (+ 1,92 Prozent auf 46,68 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen Siltronic (-6,82 Prozent auf 48,50 EUR), Schaeffler (-2,99 Prozent auf 9,72 EUR), Verve Group (-2,45 Prozent auf 1,35 EUR), Hypoport SE (-1,89 Prozent auf 93,20 EUR) und HelloFresh (-1,81 Prozent auf 5,96 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 257 369 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 9,425 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,50 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,91 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at