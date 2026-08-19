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Kursentwicklung im Fokus 19.08.2026 15:58:56

Gewinne in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Gewinne in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Der SDAX notiert am Nachmittag im Plus.

Um 15:41 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,36 Prozent höher bei 18 492,54 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 93,988 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,030 Prozent fester bei 18 431,09 Punkten in den Handel, nach 18 425,59 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 375,77 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 18 524,49 Einheiten.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht fiel der SDAX bereits um 0,916 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, einen Wert von 18 250,65 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.05.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18 254,13 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 19.08.2025, den Wert von 17 150,95 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 6,55 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit Vincorion (+ 5,15 Prozent auf 22,46 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 3,20 Prozent auf 58,00 EUR), SFC Energy (+ 2,99) Prozent auf 20,70 EUR), Stabilus SE (+ 2,93 Prozent auf 16,88 EUR) und Einhell Germany vz (+ 2,69 Prozent auf 72,50 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen OHB SE (-5,96 Prozent auf 236,50 EUR), LPKF Laser Electronics (-2,53 Prozent auf 13,50 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,47 Prozent auf 61,30 EUR), Alzchem Group (-2,17 Prozent auf 157,80 EUR) und Grand City Properties (-1,31 Prozent auf 9,05 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 911 615 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die OHB SE-Aktie macht im SDAX mit 5,539 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Blick

Im SDAX hat die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,74 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart
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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

Alzchem Group AG 158,80 -0,19% Alzchem Group AG
ASTA Energy Solutions 57,20 1,78% ASTA Energy Solutions
Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt 73,10 2,24% Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt
Grand City Properties S.A. 9,02 -0,88% Grand City Properties S.A.
HAMBORNER REIT 4,31 0,47% HAMBORNER REIT
Heidelberger Druckmaschinen AG 1,43 0,49% Heidelberger Druckmaschinen AG
KWS SAAT SE & Co. KGaA 72,70 1,11% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 13,70 -2,14% LPKF Laser & Electronics AG
Mutares 26,95 0,00% Mutares
OHB SE 239,50 -4,77% OHB SE
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 62,25 -0,40% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
SFC Energy AG 20,90 4,24% SFC Energy AG
Stabilus SE 16,82 3,32% Stabilus SE
Vincorion 22,12 3,51% Vincorion

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 534,04 0,59%

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Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigten sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.
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