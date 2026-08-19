Gewinne in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Um 15:41 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,36 Prozent höher bei 18 492,54 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 93,988 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,030 Prozent fester bei 18 431,09 Punkten in den Handel, nach 18 425,59 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 375,77 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 18 524,49 Einheiten.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht fiel der SDAX bereits um 0,916 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, einen Wert von 18 250,65 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.05.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18 254,13 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 19.08.2025, den Wert von 17 150,95 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 6,55 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit Vincorion (+ 5,15 Prozent auf 22,46 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 3,20 Prozent auf 58,00 EUR), SFC Energy (+ 2,99) Prozent auf 20,70 EUR), Stabilus SE (+ 2,93 Prozent auf 16,88 EUR) und Einhell Germany vz (+ 2,69 Prozent auf 72,50 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen OHB SE (-5,96 Prozent auf 236,50 EUR), LPKF Laser Electronics (-2,53 Prozent auf 13,50 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,47 Prozent auf 61,30 EUR), Alzchem Group (-2,17 Prozent auf 157,80 EUR) und Grand City Properties (-1,31 Prozent auf 9,05 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 911 615 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die OHB SE-Aktie macht im SDAX mit 5,539 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Blick

Im SDAX hat die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,74 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at