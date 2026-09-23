Gewinne in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart fester

Anleger in Frankfurt schicken den SDAX am Mittwoch erneut ins Plus.

Am Mittwoch gewinnt der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,20 Prozent auf 18 448,36 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 92,465 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0,371 Prozent fester bei 18 479,22 Punkten, nach 18 410,84 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 436,05 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 479,22 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang Gewinne von 1,46 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 18 564,27 Punkten. Der SDAX lag noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, bei 18 157,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.09.2025, wies der SDAX einen Stand von 17 008,73 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,30 Prozent zu. Bei 19 325,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell TeamViewer (+ 2,85 Prozent auf 6,49 EUR), OHB SE (+ 2,12 Prozent auf 173,60 EUR), Vincorion (+ 1,96 Prozent auf 18,98 EUR), Kontron (+ 1,79 Prozent auf 21,60 EUR) und Medios (+ 1,78 Prozent auf 10,28 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil KWS SAAT SE (-7,00 Prozent auf 73,10 EUR), NORMA Group SE (-1,94 Prozent auf 16,20 EUR), HORNBACH (-1,16 Prozent auf 85,30 EUR), Energiekontor (-0,59 Prozent auf 25,20 EUR) und Fielmann (-0,54 Prozent auf 36,95 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die HelloFresh-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 66 252 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,246 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf

Die Mutares-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent bei der HAMBORNER REIT-Aktie an.

Redaktion finanzen.at